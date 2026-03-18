Mario Irivarren reapareció en el cierre del pódcast ‘La Manada’ para pedir disculpas a Onelia Molina y reconocer su error. En sus palabras, admitió que la perdió y la decepcionó tras su viaje a Argentina, donde fue ampayado en una situación comprometedora con una joven durante una despedida de soltero del empresario Francho Sierralta, amigo de los ‘guerreros’.

El exintegrante de ‘Esto es guerra’ asumió su responsabilidad frente a la audiencia. “No he venido a justificar ni a quitarle peso a la situación. Las cosas son como son, no hay ninguna duda… Cuando uno se equivoca, lo que corresponde es asumir las consecuencias de sus actos”, manifestó.

Mario irivarren pide disculpas a Onelia Molina y asegura que la perdió tras ampay

Durante su intervención, el exchico reality pidió disculpas directamente a la odontóloga y a su familia, reconociendo que la decepcionó. “Sé que le fallé, sé que la decepcioné. Coincido con lo que deben pensar muchos, las disculpas tal vez valen poco o nada, pero soy consciente de que nunca estuve a la altura”, añadió.

Irivarren también afirmó sentirse plenamente consciente de la pérdida de la relación y de la necesidad de asumir las consecuencias: “Soy perfectamente consciente de que la perdí, me toca asumirlo, me toca asimilarlo y me toca sobrellevarlo. Por mi parte, es todo lo que tengo que decir (…) Decirle a Onelia que sin duda es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que lamentablemente, soy consciente de que nunca estuve a la altura, yo lo sé”, finalizó.