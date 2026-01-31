Álvaro Ramos y Laura Fernández se perfilan como los favoritos para asumir la presidencia de Costa Rica. | Foto: composición LR

Álvaro Ramos y Laura Fernández se perfilan como los favoritos para asumir la presidencia de Costa Rica. | Foto: composición LR

Costa Rica se prepara para llevar a cabo elecciones el domingo 1 de febrero, donde se definirá al nuevo presidente y a los legisladores de la Asamblea Legislativa durante los próximos cuatro años. Laura Fernández se posiciona como la principal candidata favorita, de acuerdo con las últimas encuestas. Para evitar una segunda vuelta, la representante oficialista deberá obtener al menos el 40% de los votos emitidos.

Durante la jornada, unos 3,7 millones de ciudadanos tendrán la crucial tarea de definir el rumbo de la Suiza de Centroamérica. Este proceso electoral pone un énfasis particular en la seguridad ciudadana, en respuesta al aumento del narcotráfico en la región. Asimismo, los votantes consideran aspectos esenciales como la generación de empleo, la inversión en educación y la optimización del sistema de salud.

¿Cuáles son los canales oficiales para seguir las elecciones en Costa Rica?

El día de las elecciones, al concluir la jornada electoral a las 6 p. m., cada Junta Receptora de Votos comenzará el proceso de conteo. Una vez finalizada esta tarea, los responsables de la transmisión de datos enviarán de forma segura los resultados provisionales al Tribunal Supremo Electoral a través de dispositivos móviles y centros de llamadas.

Los resultados de las 91 juntas que se han instalado en 49 consulados de 42 países estarán disponibles el 1 de febrero, tras el cierre de las respectivas juntas. Un funcionario electoral se encargará de recibir las llamadas telefónicas con los resultados. Esta información será ingresada en el sistema correspondiente dentro del horario establecido, que abarca desde las 6:00 p. m. del domingo hasta las 12:00 p. m. del lunes 2 de febrero.

El domingo 1 de febrero, a las 8:45 p. m., los magistrados del TSE realizarán la “Sesión Solemne de Transmisión de Resultados Provisionales de las Elecciones Nacionales”, donde se anunciarán los primeros resultados provisionales de los comicios. Esta información se actualizará cada 15 minutos hasta las 10:00 p. m., momento en el cual la frecuencia de las actualizaciones podría variar según el volumen de datos disponibles. Los costarricenses tendrán la posibilidad de acceder a las actualizaciones de los resultados por las siguientes vías:

Página web del TSE: En el sitio web (clic aquí) se podrá ver la información con gráficos y diferentes criterios de búsqueda.

App móvil: los datos provisionales también estarán disponibles desde la aplicación móvil de descarga gratuita.

Redes sociales del TSE: Los resultados se podrán seguir por medio de las plataformas digitales como Facebook, X y YouTube.

¿Cuál es la lista actualizada de candidatos para las elecciones 2026?

Para la contienda electoral de 2026, veinte agrupaciones políticas participan con el objetivo de alcanzar la presidencia de Costa Rica. Entre ellas, el Partido Pueblo Soberano aspira a que Laura Fernández continúe con la línea del actual mandatario, Rodrigo Chaves.

Partido Justicia Social Costarricense: Walter Hernández Juárez

Partido Progreso Social Democrático: Luz Mary Alpízar Loaiza

Partido Unión Costarricense Democrática: Boris Molina Acevedo

Partido Unidos Podemos: Natalia Díaz Quintana

Partido Nueva Generación: Fernando Zamora Castellanos

Partido Esperanza y Libertad: Marco Rodríguez Badilla

Partido de la Clase Trabajadora: David Hernández Brenes

Partido Centro Democrático y Social: Ana Virginia Calzada Miranda

Partido Coalición Agenda Ciudadana: Claudia Dobles Camargo

Partido Nueva República: Fabricio Alvarado Muñoz

Partido Aquí Costa Rica Manda: Ronny Castillo González

Partido Liberal Progresista: Eliecer Feinzaig Mintz

Partido Pueblo Soberano: Laura Fernández Delgado

Partido Avanza: Jose Aguilar Berrocal

Partido Esperanza Nacional: Claudio Alpízar Otoya

Partido Liberación Nacional: Álvaro Ramos Chaves

Partido Alianza Costa Rica Primero: Douglas Caamaño Quirós

Partido Integración Nacional: Luis Amador Jiménez

Partido Frente Amplio: Ariel Robles Barrantes

Partido Unidad Social Cristiana: Juan Carlos Hidalgo Bogantes

En el canal de YouTube del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como en sus otras redes sociales, se pueden visualizar los cuatro programas televisivos dedicados a la presentación oficial de candidaturas, cada uno con cinco postulantes. Durante estos espacios, los candidatos abordaron diversos temas de relevancia, incluyendo seguridad, salud, educación, empleo y el costo de vida.