Elecciones Costa Rica 2026: guía en vivo — canales oficiales, transmisión de resultados y lista de candidatos actualizada
Veinte candidatos buscarán conseguir la presidencia de Costa Rica durante los próximos cuatro años. La candidata oficialista, Laura Fernández, es la favorita para asumir el gobierno.
Costa Rica se prepara para llevar a cabo elecciones el domingo 1 de febrero, donde se definirá al nuevo presidente y a los legisladores de la Asamblea Legislativa durante los próximos cuatro años. Laura Fernández se posiciona como la principal candidata favorita, de acuerdo con las últimas encuestas. Para evitar una segunda vuelta, la representante oficialista deberá obtener al menos el 40% de los votos emitidos.
Durante la jornada, unos 3,7 millones de ciudadanos tendrán la crucial tarea de definir el rumbo de la Suiza de Centroamérica. Este proceso electoral pone un énfasis particular en la seguridad ciudadana, en respuesta al aumento del narcotráfico en la región. Asimismo, los votantes consideran aspectos esenciales como la generación de empleo, la inversión en educación y la optimización del sistema de salud.
¿Cuáles son los canales oficiales para seguir las elecciones en Costa Rica?
El día de las elecciones, al concluir la jornada electoral a las 6 p. m., cada Junta Receptora de Votos comenzará el proceso de conteo. Una vez finalizada esta tarea, los responsables de la transmisión de datos enviarán de forma segura los resultados provisionales al Tribunal Supremo Electoral a través de dispositivos móviles y centros de llamadas.
Los resultados de las 91 juntas que se han instalado en 49 consulados de 42 países estarán disponibles el 1 de febrero, tras el cierre de las respectivas juntas. Un funcionario electoral se encargará de recibir las llamadas telefónicas con los resultados. Esta información será ingresada en el sistema correspondiente dentro del horario establecido, que abarca desde las 6:00 p. m. del domingo hasta las 12:00 p. m. del lunes 2 de febrero.
El domingo 1 de febrero, a las 8:45 p. m., los magistrados del TSE realizarán la “Sesión Solemne de Transmisión de Resultados Provisionales de las Elecciones Nacionales”, donde se anunciarán los primeros resultados provisionales de los comicios. Esta información se actualizará cada 15 minutos hasta las 10:00 p. m., momento en el cual la frecuencia de las actualizaciones podría variar según el volumen de datos disponibles. Los costarricenses tendrán la posibilidad de acceder a las actualizaciones de los resultados por las siguientes vías:
- Página web del TSE: En el sitio web (clic aquí) se podrá ver la información con gráficos y diferentes criterios de búsqueda.
- App móvil: los datos provisionales también estarán disponibles desde la aplicación móvil de descarga gratuita.
- Redes sociales del TSE: Los resultados se podrán seguir por medio de las plataformas digitales como Facebook, X y YouTube.
¿Cuál es la lista actualizada de candidatos para las elecciones 2026?
Para la contienda electoral de 2026, veinte agrupaciones políticas participan con el objetivo de alcanzar la presidencia de Costa Rica. Entre ellas, el Partido Pueblo Soberano aspira a que Laura Fernández continúe con la línea del actual mandatario, Rodrigo Chaves.
- Partido Justicia Social Costarricense: Walter Hernández Juárez
- Partido Progreso Social Democrático: Luz Mary Alpízar Loaiza
- Partido Unión Costarricense Democrática: Boris Molina Acevedo
- Partido Unidos Podemos: Natalia Díaz Quintana
- Partido Nueva Generación: Fernando Zamora Castellanos
- Partido Esperanza y Libertad: Marco Rodríguez Badilla
- Partido de la Clase Trabajadora: David Hernández Brenes
- Partido Centro Democrático y Social: Ana Virginia Calzada Miranda
- Partido Coalición Agenda Ciudadana: Claudia Dobles Camargo
- Partido Nueva República: Fabricio Alvarado Muñoz
- Partido Aquí Costa Rica Manda: Ronny Castillo González
- Partido Liberal Progresista: Eliecer Feinzaig Mintz
- Partido Pueblo Soberano: Laura Fernández Delgado
- Partido Avanza: Jose Aguilar Berrocal
- Partido Esperanza Nacional: Claudio Alpízar Otoya
- Partido Liberación Nacional: Álvaro Ramos Chaves
- Partido Alianza Costa Rica Primero: Douglas Caamaño Quirós
- Partido Integración Nacional: Luis Amador Jiménez
- Partido Frente Amplio: Ariel Robles Barrantes
- Partido Unidad Social Cristiana: Juan Carlos Hidalgo Bogantes
En el canal de YouTube del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como en sus otras redes sociales, se pueden visualizar los cuatro programas televisivos dedicados a la presentación oficial de candidaturas, cada uno con cinco postulantes. Durante estos espacios, los candidatos abordaron diversos temas de relevancia, incluyendo seguridad, salud, educación, empleo y el costo de vida.