Elecciones generales 2026 en Costa Rica: revisa dónde votar, ley seca y qué se elige este domingo 1 de febrero

Este domingo, Costa Rica será el epicentro del primer evento electoral de 2026, donde miles de ciudadanos deberán elegir a su próximo presidente, vicepresidentes y Parlamento, quienes estarán en el cargo hasta 2030.

Las elecciones presidenciales en Costa Rica son el domingo 1 de febrero de 2026.
Las elecciones presidenciales en Costa Rica son el domingo 1 de febrero de 2026. | AFP

Este domingo 1 de febrero de 2026, más de 3 millones de costarricenses acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República, en un contexto donde el oficialismo lucha por su lugar en el sillón presidencial, con el aval de las encuestas. En ese sentido, los ciudadanos deben conocer los datos base para poder emitir su voto correctamente.

En esta nota, podrás conocer todos los pormenores que deberás tener en cuenta para este domingo electoral, incluyendo cómo consultar tu lugar de votación a través del Padrón Electoral y si habrá ley seca por los comicios.

Candidata presidencial en Costa Rica denuncia, durante debate, acoso por parte de rival electoral evangélico

Padrón Electoral 2026: ¿dónde votar este domingo en Costa Rica?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica habilitó un portal web para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación tan solo con su número de cédula (sin guiones ni espacios) a través de este enlace: CLIC AQUÍ.

De acuerdo con la autoridad electoral, las mesas de votación estarán abiertas de 6.00 a. m. a 6.00 p. m., hora local, y, para votar, el TSE recuerda que el único documento válido es la cédula de identidad física, "ya sea con el diseño actual o con el anterior... En buen estado, vigente o con no más de un año de vencimiento".

Para los ciudadanos en el extranjero, el horario de votación constará únicamente de 10 horas, las cuales regirán desde las 9.00 a. m. hasta las 7.00 p. m., hora local.

Asimismo, el Gobierno recalca que la Identidad Digital Costarricense (IDC) no será aceptada para los comicios, por lo que no será posible emitir el voto si esta es tu única forma de identificación en el momento.

Elecciones Costa Rica 2026: ¿qué se elige?

Este domingo, Costa Rica llevará a cabo sus elecciones generales, donde, según los artículos 133 de la Constitución y 150 del Código Electoral, los ciudadanos deberán elegir tanto a su próximo presidente, dos vicepresidentes, como a los 57 diputados que compondrán la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.

Tan solo en candidatos para el Ejecutivo, el país caribeño reúne a un total de 20 aspirantes al sillón presidencial, los cuales, variados en tendencias políticas, se dividen de la siguiente manera:

Partido políticoCandidato(a) presidencialVicepresidente 1Vicepresidente 2
Partido Justicia Social CostarricenseWalter Rubén Hernández JuárezShirley González MoraEduardo Rojas Murillo
Partido Progreso Social DemocraticoLuz Mary Alpízar LoaizaFrank Alberto McKenzie PeterkinMaritza Bustamante Venegas
Partido Unión Costarricense DemocraticaBoris Molina AcevedoJose Edgardo Morales RomeroMaricela Morales Mora
Partido Unidos PodemosNatalia Díaz QuintanaJorge Ernesto Ocampo SánchezLuis Diego Vargas Rodríguez
Partido Nueva GeneraciónFernando Dionisio Zamora CastellanosLizbeth Dora Quesada TristánYeudy Sulem Araya Herrera
Partido Esperanza y LibertadMarco David Rodríguez BadillaCarlos Francisco Palacios FrancoKarla Fabiola Romero Cruz
Partido de la Clase TrabajadoraDavid Hernández BrenesYeimy María Castro ValverdeObeth Morales Barquero
Partido Centro Democrático y SocialAna Virginia Calzada MirandaOldemar Rodríguez RojasHeilen Díaz Gutiérrez
Partido Coalición Agenda CiudadanaClaudia Vanessa Dobles CamargoAndrea Centeno RodríguezLuis Felipe Arauz Cavallini
Partido Nueva RepúblicaGerardo Fabricio Alvarado MuñozDavid Lorenzo Segura GamboaRosalía Brown Young
Partido Aquí Costa Rica MandaRonny Castillo GonzálezHazel Arias MataWilliam Martin Anderson Lewis
Partido Liberal ProgresistaEliecer Feinzaig MintzTannia Molina RojasGabriel Zamora Baudrit
Partido Pueblo SoberanoLaura Fernández Delgado*Francisco Ernesto Gamboa SotoDouglas Soto Campos
Partido AvanzaJose Miguel Aguilar BerrocalEvita Arguedas MakloufMarcela Ortiz Bonilla
Partido Esperanza NacionalClaudio Alberto Alpízar OtoyaAndrés Castillo SaboríoNora Elena González Chacón
Partido Liberación NacionalÁlvaro Roberto Ramos ChavesKaren Segura FernándezXinia María Chaves Quirós
Partido Alianza Costa Rica PrimeroDouglas Caamaño QuirósLissa Ivannia Freckleton OwensCarlos Moya Bonilla
Partido Integración NacionalLuis Esteban Amador JiménezJorge Mario Borbon RojasKatya Berdugo Ulate
Partido Frente AmplioAndrés Ariel Robles BarrantesMargarita Salas GuzmánGuillermo Arroyo Muñoz
Partido Unidad Social CristianaJuan Carlos Hidalgo BogantesYolanda Fernández OchoaSteven Alberto Barrantes Núñez

* La encuestadora CIEP-UCR, en su estudio publicado el 28 de enero, coloca a la oficialista Laura Fernández como la favorita para las elecciones 2026 con un índice de intención de voto del 29,5%, una amplia ventaja frente a los otros candidatos que no superan el 10%.

Calendario electoral 2026 en América Latina y Europa: fechas clave de un año decisivo

lr.pe

¿Habrá ley seca en Costa Rica por elecciones 2026?

De acuerdo con la reforma al Código Electoral y la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley 9047) de Costa Rica, es el Consejo Municipal el que tiene la potestad de llevar a cabo o no la conocida ley seca dentro de las diversas jurisdicciones a nivel nacional.

Según un sondeo realizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), estos municipios no tendrían contemplado llevar a cabo una ley de prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

