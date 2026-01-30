Elecciones generales 2026 en Costa Rica: revisa dónde votar, ley seca y qué se elige este domingo 1 de febrero

Las elecciones presidenciales en Costa Rica son el domingo 1 de febrero de 2026. | AFP

Este domingo 1 de febrero de 2026, más de 3 millones de costarricenses acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República, en un contexto donde el oficialismo lucha por su lugar en el sillón presidencial, con el aval de las encuestas. En ese sentido, los ciudadanos deben conocer los datos base para poder emitir su voto correctamente.

En esta nota, podrás conocer todos los pormenores que deberás tener en cuenta para este domingo electoral, incluyendo cómo consultar tu lugar de votación a través del Padrón Electoral y si habrá ley seca por los comicios.

Padrón Electoral 2026: ¿dónde votar este domingo en Costa Rica?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica habilitó un portal web para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación tan solo con su número de cédula (sin guiones ni espacios) a través de este enlace: CLIC AQUÍ.

De acuerdo con la autoridad electoral, las mesas de votación estarán abiertas de 6.00 a. m. a 6.00 p. m., hora local, y, para votar, el TSE recuerda que el único documento válido es la cédula de identidad física, "ya sea con el diseño actual o con el anterior... En buen estado, vigente o con no más de un año de vencimiento".

Para los ciudadanos en el extranjero, el horario de votación constará únicamente de 10 horas, las cuales regirán desde las 9.00 a. m. hasta las 7.00 p. m., hora local.

Asimismo, el Gobierno recalca que la Identidad Digital Costarricense (IDC) no será aceptada para los comicios, por lo que no será posible emitir el voto si esta es tu única forma de identificación en el momento.

Elecciones Costa Rica 2026: ¿qué se elige?

Este domingo, Costa Rica llevará a cabo sus elecciones generales, donde, según los artículos 133 de la Constitución y 150 del Código Electoral, los ciudadanos deberán elegir tanto a su próximo presidente, dos vicepresidentes, como a los 57 diputados que compondrán la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.

Tan solo en candidatos para el Ejecutivo, el país caribeño reúne a un total de 20 aspirantes al sillón presidencial, los cuales, variados en tendencias políticas, se dividen de la siguiente manera:

Partido político Candidato(a) presidencial Vicepresidente 1 Vicepresidente 2 Partido Justicia Social Costarricense Walter Rubén Hernández Juárez Shirley González Mora Eduardo Rojas Murillo Partido Progreso Social Democratico Luz Mary Alpízar Loaiza Frank Alberto McKenzie Peterkin Maritza Bustamante Venegas Partido Unión Costarricense Democratica Boris Molina Acevedo Jose Edgardo Morales Romero Maricela Morales Mora Partido Unidos Podemos Natalia Díaz Quintana Jorge Ernesto Ocampo Sánchez Luis Diego Vargas Rodríguez Partido Nueva Generación Fernando Dionisio Zamora Castellanos Lizbeth Dora Quesada Tristán Yeudy Sulem Araya Herrera Partido Esperanza y Libertad Marco David Rodríguez Badilla Carlos Francisco Palacios Franco Karla Fabiola Romero Cruz Partido de la Clase Trabajadora David Hernández Brenes Yeimy María Castro Valverde Obeth Morales Barquero Partido Centro Democrático y Social Ana Virginia Calzada Miranda Oldemar Rodríguez Rojas Heilen Díaz Gutiérrez Partido Coalición Agenda Ciudadana Claudia Vanessa Dobles Camargo Andrea Centeno Rodríguez Luis Felipe Arauz Cavallini Partido Nueva República Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz David Lorenzo Segura Gamboa Rosalía Brown Young Partido Aquí Costa Rica Manda Ronny Castillo González Hazel Arias Mata William Martin Anderson Lewis Partido Liberal Progresista Eliecer Feinzaig Mintz Tannia Molina Rojas Gabriel Zamora Baudrit Partido Pueblo Soberano Laura Fernández Delgado* Francisco Ernesto Gamboa Soto Douglas Soto Campos Partido Avanza Jose Miguel Aguilar Berrocal Evita Arguedas Maklouf Marcela Ortiz Bonilla Partido Esperanza Nacional Claudio Alberto Alpízar Otoya Andrés Castillo Saborío Nora Elena González Chacón Partido Liberación Nacional Álvaro Roberto Ramos Chaves Karen Segura Fernández Xinia María Chaves Quirós Partido Alianza Costa Rica Primero Douglas Caamaño Quirós Lissa Ivannia Freckleton Owens Carlos Moya Bonilla Partido Integración Nacional Luis Esteban Amador Jiménez Jorge Mario Borbon Rojas Katya Berdugo Ulate Partido Frente Amplio Andrés Ariel Robles Barrantes Margarita Salas Guzmán Guillermo Arroyo Muñoz Partido Unidad Social Cristiana Juan Carlos Hidalgo Bogantes Yolanda Fernández Ochoa Steven Alberto Barrantes Núñez

* La encuestadora CIEP-UCR, en su estudio publicado el 28 de enero, coloca a la oficialista Laura Fernández como la favorita para las elecciones 2026 con un índice de intención de voto del 29,5%, una amplia ventaja frente a los otros candidatos que no superan el 10%.

¿Habrá ley seca en Costa Rica por elecciones 2026?

De acuerdo con la reforma al Código Electoral y la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley 9047) de Costa Rica, es el Consejo Municipal el que tiene la potestad de llevar a cabo o no la conocida ley seca dentro de las diversas jurisdicciones a nivel nacional.

Según un sondeo realizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), estos municipios no tendrían contemplado llevar a cabo una ley de prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.