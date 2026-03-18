Roberto Sánchez propone nueva Constitución, apoyo militar en seguridad y cadena perpetua para corruptos

Frente al registro promedio de seis muertes diarias por criminalidad, de acuerdo con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), el candidato Roberto Sánchez Palomino ha señalado que su propuesta presidencial plantea la derogación de las leyes aprobadas por el Congreso que, según denuncia, favorecen a organizaciones criminales.

El candidato también planteó una mejora institucional para la PNP con tecnología y una "unidad de élite" que cuente con un alto nivel armamentístico. Además, señaló que modificaría la Constitución para que las Fuerzas Armadas sirvan de soporte permanente a la labor policial.

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En el ámbito económico, Sánchez propone la industrialización de la economía y el fortalecimiento de la gestión de Petroperú. Respecto a la minería, adelantó que revisará las concesiones que no son exploradas, con la finalidad de promover la participación de las comunidades en la explotación de recursos.

El candidato reafirmó su intención de convocar a una Asamblea Constituyente. Bajo una nueva carta magna, Roberto Sánchez propone aumentar el presupuesto del 4% al 9% del PBI en cinco años mediante el pago de impuestos para obtener los fondos necesarios y garantizar una atención de salud gratuita.

El también ahora congresista señala que, mientras otros países de la región recaudan el 24% de su riqueza en impuestos, el Perú apenas llega al 14%. En la lucha anticorrupción, propone cadena perpetua para altos funcionarios que incurran en delitos contra el Estado. “Cuanto más alta sea la autoridad, la pena a aplicar debe ser más severa y esta es la cadena perpetua, eso es lo que corresponde”, señaló.

Posición del candidato, según últimas encuestas presidenciales

Según el último informe de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Roberto Sánchez registró un crecimiento significativo en el último trimestre: de 0.6% en enero a 3.7% en marzo.

El informe muestra que el soporte de Roberto Sánchez se encuentra, en su mayoría, fuera de la capital. Mientras que en Lima Metropolitana apenas registra un 0,9% de apoyo, en el Perú rural su intención de voto se dispara hasta el 11,1%, cifra que supera a los candidatos que encabezan la tabla general en ese sector.

Las encuestas también reflejan una alta tasa de indecisión. Un 35,2% de la población no elige a nadie todavía. El 16,2% no precisa y un 13,6% señala que no votaría por ninguno. Además, solo el 39% de los encuestados afirma tener un voto decidido que no cambiará.

