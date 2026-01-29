HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

El Tribunal Supremo de Elecciones detalla cuándo acudir a las urnas, qué documento es válido y cómo es el proceso para votar en Costa Rica en las elecciones del 1 de febrero de 2026.

Claves para llegar preparado a las elecciones de Costa Rica 2026. Foto: TSE
Claves para llegar preparado a las elecciones de Costa Rica 2026. Foto: TSE

Las elecciones nacionales de Costa Rica 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero, una jornada clave en la que los ciudadanos elegirán Presidencia, Vicepresidencias y diputaciones a la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) será el encargado de organizar el proceso y garantizar el derecho al voto de más de 3,7 millones de personas empadronadas.

Para participar, es fundamental conocer cuándo se vota, a qué hora, qué documento se necesita y cómo es el procedimiento dentro de la junta receptora de votos. A continuación, una guía clara y directa, basada exclusivamente en información oficial del TSE, para llegar preparado al día de las elecciones.

¿A qué hora abrirán las mesas de votación en las elecciones presidenciales en Costa Rica?

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, las votaciones se realizarán el domingo 1 de febrero de 2026 en todo el territorio nacional.

  • Horario en Costa Rica:
    De 6:00 a. m. a 6:00 p. m., en jornada continua.
  • Voto en el extranjero (solo Presidencia y Vicepresidencias):
    De 9:00 a. m. a 7:00 p. m., según el huso horario del país donde se ubique el consulado habilitado.

El TSE recuerda que, una vez cerradas las urnas, no se permite el ingreso de más electores, salvo quienes ya estén dentro del recinto al momento del cierre.

¿Cómo votar en las elecciones generales en Costa Rica?

El procedimiento para votar es sencillo y está definido por el reglamento electoral del TSE:

  1. Ubicar la junta receptora de votos
    El elector debe acudir únicamente al centro de votación asignado, el cual puede consultarse previamente en los canales oficiales del TSE.
  2. Presentar la cédula de identidad
    Al ingresar al recinto, se entrega la cédula física a los miembros de mesa.
  3. Verificación en el padrón electoral
    La junta confirma los datos del elector y le entrega las papeletas correspondientes.
  4. Emitir el voto en secreto
    El ciudadano marca su elección en la papeleta dentro del recinto habilitado.
    El TSE establece un tiempo máximo de 90 segundos para votar.
  5. Depositar la papeleta y retirar la cédula
    Una vez doblada la papeleta, se deposita en la urna y se devuelve el documento de identidad.

Con este último paso, el proceso de votación queda completo, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones.

¿Cuáles son los requisitos para votar?

Para ejercer el derecho al voto en las elecciones de 2026, el TSE establece los siguientes requisitos obligatorios:

  • Ser costarricense y tener 18 años o más, incluso si se cumplen el mismo día de la elección.
  • Estar debidamente empadronado en el padrón electoral.
  • Presentar cédula de identidad en formato físico:
  • Puede estar vencida, siempre que el vencimiento no supere un año (no antes del 1 de febrero de 2025).
  • No se acepta la cédula digital, pasaporte ni licencia de conducir.

El Tribunal Supremo de Elecciones ha reiterado que la cédula física es el único documento válido para votar en este proceso electoral.

