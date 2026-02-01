HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Aumenta a 11 la cifra de policías asesinados por pandillas en Guatemala tras negación de negociar cambio de prisión para cabecillas

El presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, tomó la decisión de decretar el estado de sitio tras el asesinato de policías.

Aumenta a 11 la cifra de policías asesinados por pandillas en Guatemala.
Aumenta a 11 la cifra de policías asesinados por pandillas en Guatemala. | Composición LR

La cifra de policías asesinados por pandillas en Guatemala aumentó a 11 luego de que un oficial que se encontraba gravemente herido, a raíz de la ofensiva armada lanzada por la pandilla Barrio 18, muriera este sábado 31 de enero de 2026.

La víctima, identificada como Sergio Iván García Hernández, perdió la vida en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El agente de la Policía Nacional Civil permanecía desde el domingo 18 de enero en cuidados intensivos tras recibir un disparo.

TE RECOMENDAMOS

EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

lr.pe

Aumenta a 11 la cifra de policías asesinados por pandillas en Guatemala

El reporte oficial precisaba que los agentes García Hernández y Luis Alexander Zetino Pérez, quien murió en el lugar del ataque, fueron emboscados por hombres armados. Ambos policías estaban prestando servicio en el municipio de Villa Nueva.

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, los ataques de las pandillas, como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), forman parte de una escalada de represalias por la recuperación estatal de tres cárceles. En estos establecimientos penitenciarios se registraron motines el 17 de enero y, al día siguiente, se reportó el deceso de 10 agentes.

Desde el Ministerio de Gobernación de Guatemala lamentaron en sendos comunicados la "pérdida irreparable" del agente caído en "cumplimiento de su deber". Además, la cúpula policial reiteró este sábado que no cederá frente a los embates de las estructuras criminales.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

lr.pe

Bernardo Arévalo decreta estado de sitio tras asesinato de policías

Nueva medida. El presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, tomó la decisión de decretar el estado de sitio por 30 días para "garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos". La iniciativa permitirá suspender garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas terroristas por Estados Unidos y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas. En cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo anunció que la Policía guatemalteca logró retomar el control de tres cárceles en las que los pandilleros mantenían retenidas a 46 personas desde el sábado 17 de enero de 2026. Los delincuentes exigían que se trasladara a los líderes de los grupos criminales a penales con menores medidas de seguridad.

"Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales. Están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley", declaró el mandatario. El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, sostuvo que los ocho policías asesinados fueron atacados "cobardamente" por "terroristas".

En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala exigió a su personal que se resguarde y evite las multitudes. Incluso, tras el atentado, el Gobierno suspendió las clases.

Notas relacionadas
Orquesta en Guatemala es viral al tocar envuelta en frazadas por el intenso frío: "¿Tocaron en el Polo Norte?"

Orquesta en Guatemala es viral al tocar envuelta en frazadas por el intenso frío: "¿Tocaron en el Polo Norte?"

LEER MÁS
Pandillas asesinan a 8 policías en Guatemala: Gobierno decreta estado de emergencia por 30 días

Pandillas asesinan a 8 policías en Guatemala: Gobierno decreta estado de emergencia por 30 días

LEER MÁS
Ocho policías mueren a manos de pandillas en Guatemala tras negativa del Gobierno a negociar

Ocho policías mueren a manos de pandillas en Guatemala tras negativa del Gobierno a negociar

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Mundo

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025