Mundo

Rusia confirma haber matado a 5 brasileños que luchaban como mercenarios en las filas ucranianas en la guerra entre Moscú y Kiev

Los 5 brasileños acribillados por Rusia combatían en el sector de Kúpiansk (Járkov), situado en el noreste de Ucrania

Brasil indicó que no sabía a ciencia cierta cuántos brasileños se presentaron como voluntarios para apoyar a Ucrania en la guerra entre Moscú y Kiev.
Brasil indicó que no sabía a ciencia cierta cuántos brasileños se presentaron como voluntarios para apoyar a Ucrania en la guerra entre Moscú y Kiev. | Composición LR

El gobierno de Vladimir Putin confirmó a la agencia de noticias rusa TASS que fuerzas del Kremlin mataron a 5 brasileños que luchaban como mercenarios en las filas ucranianas en la guerra entre Moscú y Kiev.

De acuerdo con TASS, los combatientes neutralizados formaban parte de la brigada Jartia, una unidad de combate de la Guardia Nacional de Ucrania que se formó en 2022 para luchar contra los invasores en la región de Járkov, donde recientemente ocurrió un bombardeo contra un tren civil que dejó al menos 5 muertos.

Rusia confirma haber matado a 5 brasileños en la guerra entre Moscú y Kiev

Los 5 brasileños acribillados por Rusia combatían en el sector de Kúpiansk (Járkov), situado en el noreste de Ucrania. Esa área, según el ministro de Defensa ruso Andréi Beloúsov, fue tomada por Moscú a finales del año pasado, pero Kiev sigue sin confirmar esa información del gobierno de Putin.

Beloúsov señaló que la agrupación de tropas llamada Zapad combate para recuperar la estratégica zona y repeler los contraataques ucranianos.

El control sobre Kúpiansk permite a la administración de Putin fortalecer las posiciones de las tropas rusas en la orilla del río Oskil y mejorar la seguridad de la región fronteriza rusa de Bélgorod y de partes de Lugansk, que Rusia ha anexado. Esto es crucial para proteger estas áreas de posibles ataques ucranianos.

PUEDES VER: El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

Combatientes de Brasil apoyan a Ucrania en la guerra entre Moscú y Kiev

Al menos 5 combatientes brasileños de la Segunda Legión Internacional se dejaron ver en 2025 en la defensa de la ciudad de Pokrovs, uno de los puntos estratégicos de la región de Donetsk, una ciudad ucraniana ocupada principalmente por Rusia.

En 2024, el gobierno de Brasil indicó que no sabía a ciencia cierta cuántos brasileños se presentaron como voluntarios para apoyar a Ucrania en la guerra entre Moscú y Kiev. Es importante recalcar que el país no envía tropas al conflicto bélico; al contrario, mantiene una posición neutral a favor del diálogo entre Rusia y Ucrania.

Es más, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiteró en mayo de 2025 a Putin que Brasil desea contribuir con otras naciones amigas a la paz en el conflicto de Ucrania.

