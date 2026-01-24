El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció este sábado que las negociaciones con Rusia se reanudarán "posiblemente a partir de la próxima semana" tras una segunda ronda de conversaciones que se llevó a cabo el viernes y sábado en Abu Dabi. Zelenski calificó el encuentro de "constructivo" y destacó que durante las conversaciones se discutieron temas importantes, aunque no detalló los avances.

Un portavoz del gobierno emiratí, que facilitó las conversaciones, afirmó que las mismas se desarrollaron en un "ambiente constructivo y positivo", aunque no ofreció más detalles sobre los avances logrados. A pesar de los comentarios optimistas, aún no se han revelado los puntos clave que se trataron ni los posibles acuerdos alcanzados.

Las conversaciones, que comenzaron el viernes en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, no han hecho públicos los temas en disputa ni las concesiones realizadas por las partes. Sin embargo, se espera que los detalles de la próxima ronda de diálogos proporcionen claridad sobre los próximos pasos hacia una posible resolución del conflicto.

Primera conversación directa desde 2022

Por la parte rusa, la delegación estuvo encabezada por el general Igor Kostiukov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU). Mientras tanto, Estados Unidos está representado por Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Aunque ya se habían llevado a cabo negociaciones directas entre Moscú y Kiev en 2022, así como en 2025 en Estambul, esos encuentros solo resultaron en el intercambio de prisioneros y restos de soldados. Esta nueva ronda de conversaciones, sin embargo, se centra en un plan más amplio, el cual busca poner fin a la guerra de manera definitiva.

Es importante destacar que estas negociaciones se están llevando a cabo lejos de Europa, en un esfuerzo por evitar la presión de la Unión Europea, cuyos miembros temen que Washington pueda presionar a Ucrania para que acepte un acuerdo que favorezca excesivamente a Rusia. Este contexto plantea dudas sobre el papel de la comunidad internacional en el desarrollo de un acuerdo de paz en la región.

Una Europa "fragmentada" y "perdida"

Cabe idicar que, durante su fuerte discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Zelenski expresó su frustración hacia sus principales aliados políticos y financieros. En sus declaraciones, señaló que veía a Europa "fragmentada" y "perdida" en su capacidad para influir sobre las posiciones del expresidente Donald Trump y acusó a la región de carecer de "voluntad política" para enfrentar la amenaza de Vladímir Putin.

A pesar de sus críticas, en el marco del foro en Suiza, Zelenski mantuvo una breve conversación con Trump, en la que ambos discutieron las garantías de seguridad para Ucrania. Tras el encuentro, anunció que se había alcanzado un acuerdo preliminar, el cual ahora deberá ser finalizado por ambos mandatarios y ratificado por los parlamentos de Ucrania y Estados Unidos.