USA

El país de América Latina elegido por Estados Unidos para convertirse en nueva potencia mundial en tecnología

La empresa Applied Materials dio inicio a sus operaciones en un país latinoamericano, lo que resalta el creciente potencial de la región para convertirse en un nuevo centro estratégico de inversión tecnológica.

EE.UU. apuesta por un país de América Latina para convertirlo en potencia tecnológica.
EE.UU. apuesta por un país de América Latina para convertirlo en potencia tecnológica. | Composición LR

En el contexto de una creciente rivalidad global, Estados Unidos y China continúan fortaleciendo su presencia económica y tecnológica. Sin embargo, un nuevo actor comienza a ganar relevancia en este escenario: América Latina se perfila como un destino estratégico para empresas interesadas en expandir sus operaciones con alto valor agregado.

Una muestra de esta tendencia es la reciente decisión de Applied Materials, una reconocida multinacional estadounidense especializada en soluciones para la fabricación de semiconductores. La empresa ha optado por establecer su primera sede en Latinoamérica, eligiendo a Costa Rica como el lugar ideal para su expansión.

La elección no fue casual. Factores como la proximidad con el mercado estadounidense, la estabilidad macroeconómica del país, la existencia de personal calificado y un entorno atractivo para la inversión extranjera directa fueron determinantes. Además, Applied Materials también produce componentes clave para dispositivos electrónicos, pantallas y tecnologías solares.

La llegada de Applied Materials a Costa Rica

A mediados de julio, la empresa estadounidense Applied Materials inició oficialmente sus operaciones en Heredia, Costa Rica, lo que marcó su entrada al mercado latinoamericano. Esta apertura responde a una estrategia de expansión global que busca consolidar su posición en la industria de los semiconductores, un sector fundamental para el desarrollo de la economía digital.

La elección de Costa Rica como sede fue confirmada en octubre de 2024, durante la visita del presidente Rodrigo Chaves a Silicon Valley. Desde ese momento, la empresa ha centrado sus esfuerzos en establecer una Oficina de Servicios Globales, con la que espera generar al menos 100 puestos de trabajo a tiempo completo en áreas clave como compras y gestión de la cadena de suministro.

¿Por qué Applied Materials apostó por Costa Rica?

Uno de los factores que llevó a Applied Materials a escoger Costa Rica como nueva sede fue el talento humano que ofrece el país: una fuerza laboral bilingüe, altamente calificada y reconocida por su preparación técnica. A esto se suma su ubicación estratégica, cercana a los principales centros operativos de la empresa en Estados Unidos, como su sede y centro de investigación en Silicon Valley, y su planta de producción en Austin, Texas. Esta proximidad facilita una comunicación fluida y una coordinación efectiva entre las diferentes operaciones.

Desde la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), entidad responsable de atraer inversión extranjera y promover las exportaciones, se ha resaltado que esta apuesta empresarial va en línea con los objetivos nacionales de ampliar la gama de servicios que ofrece el país y fomentar industrias con alto valor agregado. La llegada de Applied Materials, señalan, no solo dinamiza la economía local, sino que también consolida a Costa Rica como un punto estratégico en América Latina para el desarrollo de tecnología de punta.

Los países de América Latina que son potencia en tecnología

En América Latina, Costa Rica destaca como uno de los países que más ha apostado por la educación y el desarrollo tecnológico, compartiendo protagonismo en este ámbito con países como Colombia y México. Así lo confirman datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE):

  • Costa Rica destaca en América Latina por su alto nivel educativo: cerca del 30% de las personas adultas han cursado estudios superiores, lo que la convierte en un referente regional en materia de formación académica.
  • Colombia también muestra avances importantes. Aproximadamente el 22,2% de su población ha completado una carrera universitaria, lo que le permite ocupar el puesto 32 a nivel global en este indicador.
  • México, pese a los desafíos que aún enfrenta en su sistema educativo, alcanza un 16,8% de ciudadanos con estudios universitarios, consolidándose como un país con peso en la región en términos de acceso a la educación superior.

La disputa por el control en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y la ciberseguridad ha generado una creciente tensión a nivel global. Uno de los casos más representativos es el enfrentamiento entre Estados Unidos y compañías tecnológicas chinas, como Huawei, cuya participación en el despliegue de redes 5G ha sido limitada debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

