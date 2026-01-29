Laura Fernández y Álvaro Ramos se perfilan como los favoritos a ganar las elecciones en Costa Rica. | Composición LR/difusión

Laura Fernández y Álvaro Ramos se perfilan como los favoritos a ganar las elecciones en Costa Rica. | Composición LR/difusión

A tan solo unos días de las elecciones presidenciales en Costa Rica, la disputa por liderar el nuevo gobierno se ha vuelto más intensa. Aunque son muchos los candidatos, 4 figuras se destacan debido a su popularidad, su presencia en los medios y su participación activa en los debates, de cara al 1 de febrero de 2026.

En un país con una fragmentación política histórica, donde pocas veces un candidato supera el 40% necesario para evitar una segunda vuelta (programada para el 5 de abril, si fuera necesario), la campaña electoral se ha centrado en temas clave como la seguridad, la economía, el empleo y la visión a futuro del país.

¿Quiénes son los principales candidatos presidenciales de Costa Rica?

Laura Fernández Delgado (Partido Pueblo Soberano)

Laura Fernández Delgado lidera las encuestas de intención de voto. Según una encuesta de CID Gallup, Fernández cuenta con alrededor del 20% de la preferencia general.

Con formación en Ciencias Políticas y habiendo sido ministra de Planificación Nacional y de la Presidencia, Fernández ha diseñado su campaña como una continuación de la agenda del gobierno saliente. Su postura se centra en resaltar la estabilidad macroeconómica y en proponer medidas relacionadas con el empleo, la competitividad y la seguridad.

En cuanto a su deseo de liderar el país, Fernández ha señalado en varios eventos públicos que su objetivo no es mantenerse en el poder, sino “profundizar una visión de Estado que priorice la seguridad, la eficiencia del gasto público y la estabilidad institucional”.

Álvaro Ramos Chaves (Partido Liberación Nacional)

Álvaro Ramos, representante del Partido Liberación Nacional, una de las agrupaciones más grandes y tradicionales del país, se destaca como uno de los candidatos con mayor trayectoria en el ámbito público y político. Fue viceministro de Hacienda y presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En su campaña, Ramos ha centrado sus propuestas en la seguridad pública y en el fortalecimiento de las instituciones sociales.

En varios foros, Ramos ha manifestado su deseo de recuperar la confianza de los costarricenses en las instituciones del Estado, con mayor atención en áreas como la educación, la justicia y la seguridad. Además, ha enfatizado que su papel como presidente estaría siempre condicionado al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía y al respeto por la voluntad popular expresada en las urnas.

Fabricio Alvarado Muñoz (Partido Nueva República)

El excandidato presidencial y figura destacada del sector conservador costarricense vuelve a la escena política con el Partido Nueva República. Alvarado, reconocido por sus firmes posturas en temas sociales y valores tradicionales, ha dejado claro que su gestión se centraría en defender la soberanía nacional y en reducir la intervención del Estado en áreas clave de la economía.

Su presencia en el debate público es relevante, especialmente entre aquellos sectores que buscan una opción más definida en cuestiones de moral pública y seguridad en las comunidades.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones, Alvarado ha expresado que su deseo de servir al país va más allá de su permanencia en el cargo y que su principal objetivo es desarrollar un plan de gobierno que garantice estabilidad familiar, una educación de calidad y un crecimiento económico sostenible.

Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana)

Arquitecta de formación y ex primera dama, Claudia Dobles lidera la coalición progresista Agenda Ciudadana. Su trayectoria se ha distinguido por el impulso de proyectos de movilidad urbana y de infraestructura sostenible, temas que se han convertido en el corazón de su propuesta electoral.

Dobles ha expresado que, en caso de asumir la presidencia, su prioridad sería fortalecer la cohesión social y la inclusión, impulsar políticas ambientales responsables y reforzar el sistema educativo. Sostiene que la desigualdad solo puede enfrentarse a través de una visión integral que articule estos ejes.

En cuanto a su permanencia en el cargo, ha señalado que su objetivo es cumplir un periodo completo con resultados concretos para la ciudadanía, y que cualquier debate sobre continuidad dependerá de la evaluación pública de su gestión.

¿A qué hora abrirán las mesas de votación en las elecciones presidenciales en Costa Rica?

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, las votaciones se realizarán el domingo 1 de febrero de 2026 en todo el territorio nacional.

Horario en Costa Rica:

De 6:00 a. m. a 6:00 p. m. , en jornada continua.

, en jornada continua. Voto en el extranjero (solo Presidencia y Vicepresidencias):

De 9:00 a. m. a 7:00 p. m., según el huso horario del país donde se ubique el consulado habilitado.

El TSE recuerda que, una vez cerradas las urnas, no se permite el ingreso de más electores, salvo quienes ya estén dentro del recinto al momento del cierre.