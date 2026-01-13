HOYSuscripcion LR Focus

Costa Rica denuncia presunto plan para atentar contra la vida del presidente poco antes de las elecciones 2026

Los comicios presidenciales en Costa Rica se llevarán a cabo el próximo 1 de febrero de 2026, según las autoridades.

Jorge Torres, jefe de la DIS de Costa Rica, alertó sobre un presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves.
Jorge Torres, jefe de la DIS de Costa Rica, alertó sobre un presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves. | AFP | Ezequiel Becerra

Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica (DIS), informó este martes sobre un presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves Robles a poco más de dos semanas de celebrarse las elecciones 2026. Ante la Fiscalía se presentó una denuncia por supuestas amenazas.

De acuerdo con la institución, se tuvo conocimiento sobre esta presunta organización para llevar a cabo el magnicidio debido a una "fuente confidencial".

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Presunto plan de magnicidio en Costa Rica

A vísperas de las elecciones presidenciales, el Gobierno de Costa Rica alertó sobre la existencia de un supuesto plan para asesinar a la máxima autoridad del país, a días de conocer a su sucesor, a manos de un tirador. "Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República", dijo Torres.

"Es por una información que recibimos de fuente confidencial de una amenaza sobre la vida del presidente de la República. Yo, como funcionario público y director de Inteligencia, tengo el deber de venir a denunciar a la Fiscalía General", sentenció Torres a Noticias Repretel, quien prefirió no responder a si el plan tendría matices políticos o estaría relacionado con la vigente campaña electoral, donde el oficialismo lleva la delantera.

Tras ingresarse la denuncia, el fiscal general de la Nación, Carlo Díaz, afirmó que, sin dar más detalles, se está investigando a una persona que podría estar relacionada con el caso debido a que está "bastante activa en redes sociales".

Hasta el momento, desde la Presidencia de la República no se ha emitido pronunciamiento alguno ni detalles sobre la supuesta estrategia de ataque y los avances de las investigaciones.

Un posible gobierno de derecha y la visita de Nayib Bukele

Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, se prepara para llevar a 3.731.788 de ciudadanos, según los datos publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones, a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. De acuerdo con las encuestas, la oficialista Laura Fernández lidera la intención de voto con su propuesta de "mano dura" en un país donde el índice de criminalidad, vinculada al narcotráfico, ha ido creciendo.

El país costarricense cerró el 2025 con una tasa de homicidios de 6,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, también se anunció la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, este 13 de enero para colocar la "primera piedra" de una megacárcel que planea emular al CECOT de El Salvador, con el fin de encerrar a las personas más peligrosas del país.

Fernández, al estilo de Bukele, planea ganar las elecciones en primera vuelta e ingresar a un número importante de diputados para controlar el Legislativo y reformar, desde adentro, el Poder Judicial, propuestas catalogadas como propaganda por la oposición.

