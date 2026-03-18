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Operación en favelas de Río de Janeiro deja 8 muertos, entre ellos uno de los jefes más buscados del Comando Vermelho

El jefe policial Marcelo Menezes Nogueira explicó que 'Jiló' tenía al menos 8 órdenes de arresto pendientes por delitos como secuestro, robos, tráfico de drogas y homicidio en Brasil.

Entre los fallecidos se encuentra Claudio Augusto dos Santos.
Entre los fallecidos se encuentra Claudio Augusto dos Santos. | Composición LR

Unos 150 efectivos del Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) de Brasil ejecutaron una operación antidrogas en las favelas turísticas del barrio Santa Teresa, situada en Río de Janeiro. El operativo, que contó con la participación de 14 patrullas y 2 vehículos blindados, dejó un saldo de 8 muertos.

Entre los fallecidos se encuentra Claudio Augusto dos Santos (55), uno de los líderes del tráfico de drogas en la región del Morro dos Prazeres y uno de los más buscados del país.

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Durante una conferencia de prensa, el jefe policial Marcelo Menezes Nogueira explicó que alias Jiló tenía al menos 8 órdenes de arresto pendientes por secuestro, robos, narcotráfico y homicidio. Además, mencionó que el mencionado delincuente estuvo involucrado en la muerte de un turista italiano que ingresó por error a una favela en 2016.

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Operativo contra Comando Vermelho

Las autoridades brasileñas señalan a Jiló como una figura central del Comando Vermelho (CV), una de las mayores facciones criminales del gigante sudamericano. La policía también abatió a otros seis presuntos delincuentes.

Menezes detalló que el octavo fallecido era un residente de la zona que había sido tomado de rehén por los traficantes. Comentó que negociaron durante 20 minutos, pero finalmente los malhechores abrieron fuego y el hombre recibió un disparo en la cabeza.

En respuesta a la intervención policial, se incendió un autobús en el centro de Río y se levantaron barricadas con otros vehículos, según reportó la agencia de noticias AFP. Menezes atribuyó estas acciones a los integrantes del CV.

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Caos

La operación desató una oleada de violencia en la ciudad. Siete líneas de autobuses modificaron los recorridos, diez servicios de colectivos fueron interrumpidos, siete escuelas suspendieron clases y un centro de salud hizo lo mismo con sus atenciones.

En paralelo, se puso en marcha una operación coordinada en 15 estados contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y al tráfico de armas. El operativo se realiza mientras el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva negocia con Washington para evitar que el CV y el Primeiro Comando da Capital (PCC) sean clasificados como organizaciones terroristas, denominación que la administración aplicó a varios cárteles latinoamericanos.

Es importante recalcar que la acción del BOPE se produjo cinco meses después de que, el 28 de diciembre de 2025, se realizara una gran intervención en dos complejos de favelas de Río, que dejó al menos 117 presuntos delincuentes y 4 policías fallecidos. Este hecho fue calificado por el mandatario brasileño de "matanza".

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