Mundo

Argentina declara emergencia por incendios forestales en la Patagonia que ya han consumido miles de hectáreas

Las provincias afectadas por los incendios son Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida del gobierno argentino busca coordinar esfuerzos entre organismos para controlar la emergencia.

Argentina declaró emergencia por incendios forestales en la Patagonia.
Argentina declaró emergencia por incendios forestales en la Patagonia. | Clarín

El gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, anunció que declarará una "emergencia ígnea" en cuatro provincias de la Patagonia, afectadas por incendios que desde el inicio del verano austral han arrasado con decenas de miles de hectáreas.

"Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa", señaló este jueves en X Manuel Adorni, jefe de gabinete nacional. Se espera que esta medida facilite la coordinación entre los organismos provinciales y nacionales para combatir los incendios de manera más eficiente.

El impacto de los incendios en la Patagonia

Los focos de incendio forestal más graves afectan a la provincia de Chubut, en el sur del país, donde ya se han perdido al menos 45.000 hectáreas de bosques. Cientos de brigadistas trabajan incansablemente para evitar que las llamas lleguen a zonas habitadas, luego de una ligera lluvia que ofreció un respiro esta semana.

El Parque Nacional Los Alerces, un área de bosque andino en Chubut con lagos de origen glaciar, es el más afectado, con 20.000 hectáreas consumidas por el fuego, según el último informe.

Otro incendio en la provincia abarca casi 22.300 hectáreas, desde el paraje de Puerto Patriada hasta la localidad de Epuyén. Sin embargo, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego ha informado que este incendio está "contenido en un 85%".

Lluvias facilitan el trabajo de los brigadistas

En los últimos días, se registraron lluvias que "permiten trabajar y bien a los brigadistas, con un poco más de frío". Sin embargo, estas lluvias no son suficientes para extinguir el fuego, según comentó el jueves Ignacio Cabello, subdirector de la Agencia Federal de Emergencias, en la emisora local FM El Chubut.

Actualmente, cerca de 450 brigadistas están trabajando en la zona, apoyados por 19 aeronaves, detalló Cabello. Además, el martes el gobierno destinó unos 87 millones de dólares a diferentes grupos de bomberos voluntarios. Una de las tareas más importantes que realizan es la creación de "cortafuegos" para evitar que las llamas lleguen a las zonas habitadas.

"Hoy las condiciones del tiempo ayudaron (…) a controlar esta parte más que nada", indicó a la agencia AFP Manuel, bombero voluntario desde Cholila, localidad chubutense de unos 2.800 habitantes rodeada por el fuego.

Incendios se intensificaron en las últimas semanas

El incendio se originó el 9 de diciembre debido al impacto de un rayo dentro de los límites del parque nacional, pero en las últimas semanas ha escapado de control y se acerca desde el norte a Cholila.

Un bombero voluntario comentó. "Dentro de unos días, cuando empiece el calorcito va a empezar a rebrotar (el fuego), pero todo dentro del (territorio) quemado. Lo que estamos asegurando es que no se siga expandiendo el incendio".

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego ha emitido una alerta roja por peligro de incendios en la región, que se mantendrá hasta el viernes debido a las altas temperaturas y los vientos fuertes. La declaración de emergencia responde a las solicitudes de los gobernadores de la Patagonia.

