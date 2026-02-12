Therians: qué significa esta identidad que arrasa en TikTok y genera controversia

Los therians son personas que sienten una conexión profunda con un animal, lo que influye en su identidad, adoptando en su vida diaria gestos y comportamientos propios de la especie con la que se identifican. Este fenómeno, originado en los años 90, está relacionado con la cultura otherkin, que involucra una identificación más allá de lo físico, como un aspecto psicológico y emocional.

Este fenómeno se ha expandido principalmente en plataformas como TikTok, donde individuos de todo el mundo comparten sus experiencias. Aunque algunos consideran esta identidad como una expresión válida de sí mismos, otros la cuestionan. Para los therians, su identidad animal es una parte de quiénes son, desafiando las nociones convencionales de lo humano.

¿Cómo suelen expresarse los therians?

Para conectarse con su teriotipo, usan pequeños accesorios, como colas y orejas, y adoptando comportamientos propios de ese animal, como moverse o emitir sonidos específicos. Cada uno tiene una especie con la que se siente identificado, como un perro, lobo, zorro, tigre o ave, y esta conexión va más allá de lo físico, convirtiéndose en una parte importante de su identidad.

Algunos therians experimentan "shifts", momentos en los que sienten que su comportamiento o percepción se transforma. Esto puede incluir la sensación de tener extremidades como una cola o orejas, aunque sin perder la conciencia de ser humanos. Estos cambios permiten una experiencia profunda de conexión con su teriotipo, manteniendo siempre el contacto con la realidad.

Persona con orejas y cola de zorro, mostrando su conexión profunda con esta especie como parte de su identidad therian.

¿Cuál es la diferencia entre los Therians y los Furries?

La principal diferencia radica en la naturaleza de su relación con los animales. Los therians se identifican espiritualmente con una especie, integrando esta conexión en su vida diaria y adoptando comportamientos propios de ese animal, como si fuera una parte fundamental de su identidad. Para ellos, no es una fantasía, sino una forma de ser.

Por otro lado, los furries forman parte de un fandom dedicado a los animales antropomórficos, es decir, personajes animales con características humanas. Su conexión es puramente recreativa y estética, ya que disfrutan de la fantasía de representar estos personajes a través de disfraces y actividades como el cosplay, sin tener una identificación espiritual o emocional profunda.