HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Tendencias

Therians: qué significa esta identidad que arrasa en TikTok y genera controversia

Algunas personas sienten una conexión profunda con un animal, lo que influye en su identidad y comportamientos. Esta identificación va más allá de un simple gusto, siendo una parte importante de su ser.

Persona usando accesorios como orejas y cola, expresando su identidad animal, característica de los therians
Persona usando accesorios como orejas y cola, expresando su identidad animal, característica de los therians | Foto: Difusión

Los therians son personas que sienten una conexión profunda con un animal, lo que influye en su identidad, adoptando en su vida diaria gestos y comportamientos propios de la especie con la que se identifican. Este fenómeno, originado en los años 90, está relacionado con la cultura otherkin, que involucra una identificación más allá de lo físico, como un aspecto psicológico y emocional.

Este fenómeno se ha expandido principalmente en plataformas como TikTok, donde individuos de todo el mundo comparten sus experiencias. Aunque algunos consideran esta identidad como una expresión válida de sí mismos, otros la cuestionan. Para los therians, su identidad animal es una parte de quiénes son, desafiando las nociones convencionales de lo humano.

PUEDES VER: Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

lr.pe

¿Cómo suelen expresarse los therians?

Para conectarse con su teriotipo, usan pequeños accesorios, como colas y orejas, y adoptando comportamientos propios de ese animal, como moverse o emitir sonidos específicos. Cada uno tiene una especie con la que se siente identificado, como un perro, lobo, zorro, tigre o ave, y esta conexión va más allá de lo físico, convirtiéndose en una parte importante de su identidad.

Algunos therians experimentan "shifts", momentos en los que sienten que su comportamiento o percepción se transforma. Esto puede incluir la sensación de tener extremidades como una cola o orejas, aunque sin perder la conciencia de ser humanos. Estos cambios permiten una experiencia profunda de conexión con su teriotipo, manteniendo siempre el contacto con la realidad.

Persona con orejas y cola de zorro, mostrando su conexión profunda con esta especie como parte de su identidad therian.

Persona con orejas y cola de zorro, mostrando su conexión profunda con esta especie como parte de su identidad therian.

PUEDES VER: Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

lr.pe

¿Cuál es la diferencia entre los Therians y los Furries?

La principal diferencia radica en la naturaleza de su relación con los animales. Los therians se identifican espiritualmente con una especie, integrando esta conexión en su vida diaria y adoptando comportamientos propios de ese animal, como si fuera una parte fundamental de su identidad. Para ellos, no es una fantasía, sino una forma de ser.

Por otro lado, los furries forman parte de un fandom dedicado a los animales antropomórficos, es decir, personajes animales con características humanas. Su conexión es puramente recreativa y estética, ya que disfrutan de la fantasía de representar estos personajes a través de disfraces y actividades como el cosplay, sin tener una identificación espiritual o emocional profunda.

Personas disfrazadas con un traje de animal antropomórfico, furries. Foto: Kevin Lim

Personas disfrazadas con un traje de animal antropomórfico, furries. Foto: Kevin Lim

Notas relacionadas
Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

LEER MÁS
Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

LEER MÁS
De parque abandonado a récord histórico: el zoológico de Pucallpa que duplicó sus visitas en un año

De parque abandonado a récord histórico: el zoológico de Pucallpa que duplicó sus visitas en un año

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

LEER MÁS
Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

LEER MÁS
Novia emociona al dedicar romántico huayno a su esposo durante matrimonio: "Escrito está por el destino"

Novia emociona al dedicar romántico huayno a su esposo durante matrimonio: "Escrito está por el destino"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Matrícula Digital 2026: habilitan link para verificar si tu hijo alcanzó vacante en colegios seleccionados para el año escolar

Natalia Jiménez y su lado más personal: TDAH, música libre y amor por Perú

Reforma laboral de Milei: ¿qué cambios enfrentan los trabajadores si se aprueba en el Senado?

Tendencias

Novia emociona al dedicar romántico huayno a su esposo durante matrimonio: "Escrito está por el destino"

Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

RMP sobre posible sucesor de Jerí: “Se necesita que quien sea elegido no lleve señoritas a Palacio de Gobierno”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025