Deportes

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores y los octavos de final de la Champions League.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 11 de marzo. Foto: composición de LR/ITEA Sport/PSG/AFP
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Libertadores sub-20) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los octavos de final de la Champions League siguen su curso y todas las miradas estarán puestas en los partidos que afrontarán Real Madrid vs Manchester City y Chelsea vs PSG. Por otra parte, Sporting Cristal saldrá a buscar la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

lr.pe

Partidos de la Champions League HOY

Partidos de Copa de Campeones Concacaf HOY

  • Nashville vs Inter Miami
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus.

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Sporting Cristal vs Carabobo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus.
  • Deportes Tolima vs O'Higgins
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus.
