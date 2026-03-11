Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores y los octavos de final de la Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Libertadores sub-20) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Los octavos de final de la Champions League siguen su curso y todas las miradas estarán puestas en los partidos que afrontarán Real Madrid vs Manchester City y Chelsea vs PSG. Por otra parte, Sporting Cristal saldrá a buscar la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.
Partidos de la Champions League HOY
- Bayer Leverkusen vs Arsenal
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 5
- PSG vs Chelsea
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Real Madrid vs Manchester City
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de Copa de Campeones Concacaf HOY
- Nashville vs Inter Miami
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY
- Olimpia vs Palmeiras
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Sporting Cristal vs Universidad Católica de Quito
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus.
- Deportes Tolima vs O'Higgins
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.