Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Libertadores sub-20) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los octavos de final de la Champions League siguen su curso y todas las miradas estarán puestas en los partidos que afrontarán Real Madrid vs Manchester City y Chelsea vs PSG. Por otra parte, Sporting Cristal saldrá a buscar la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Partidos de la Champions League HOY

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 5

PSG vs Chelsea

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Real Madrid vs Manchester City

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de Copa de Campeones Concacaf HOY

Nashville vs Inter Miami

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

Olimpia vs Palmeiras

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Sporting Cristal vs Universidad Católica de Quito

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Copa Libertadores HOY