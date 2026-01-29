La UE podría designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista tras la represión en las protestas

La Unión Europea debatirá la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de organizaciones terroristas. | Foto: Composición LR | AFP

La Unión Europea debatirá este jueves la posible inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) en su lista oficial de organizaciones terroristas, como respuesta a la represión mortal contra las protestas masivas que han sacudido al país en las últimas semanas. La discusión se realizará durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque en Bruselas, en medio de una creciente presión internacional contra el régimen de Teherán.

La alta representante de la UE para la política exterior, Kaja Kallas, afirmó que la medida responde directamente a la conducta de la IRGC durante la represión. “Si actúan como terroristas, también deben ser tratados como tales”, declaró, subrayando que la decisión colocaría a la Guardia Revolucionaria al mismo nivel que grupos como Al Qaeda y Estado Islámico.

Nuevas sanciones europeas contra funcionarios y entidades iraníes

Además de la posible designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, los ministros europeos aprobarán el día de hoy un nuevo paquete de sanciones que incluye la prohibición de visados y el congelamiento de activos de al menos 21 funcionarios y entidades estatales iraníes. Entre los posibles sancionados figura el ministro del Interior de Irán, señalado por su rol en la represión.

Las autoridades iraníes reconocen oficialmente más de 3.000 muertes durante las protestas, aunque sostienen que muchas de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes afectados por disturbios. No obstante, organizaciones de derechos humanos afirman que el número real podría ascender a decenas de miles, y acusan a la Guardia Revolucionaria de disparar directamente contra manifestantes pacíficos.

Francia e Italia respaldan la medida pese a riesgos diplomáticos

El impulso para incluir a la IRGC en la lista negra se consolidó tras el cambio de postura de Francia e Italia, países que anteriormente se mostraban reticentes por el posible impacto en las relaciones diplomáticas y en la situación de europeos detenidos en Irán.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, sostuvo que “no puede haber impunidad para los crímenes cometidos” y calificó la iniciativa como un llamado para liberar a miles de presos políticos y poner fin a las ejecuciones. Asimismo, instó a Teherán a levantar el bloqueo de Internet y “devolver al pueblo iraní la capacidad de elegir su propio futuro”.

Aunque la Guardia Revolucionaria y varios de sus altos mandos ya enfrentan sanciones europeas, expertos señalan que su eventual inclusión formal en la lista de organizaciones terroristas tendría un fuerte impacto simbólico, legal y político, reforzando el mensaje de condena internacional contra el régimen iraní.

