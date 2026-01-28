La mujer de nacionalidad venezolana fue detenida en Necoclí, Antioquia. | Foto: composición LR/ X

La ciudadana venezolana Indira Enyiver Carrera Guevara, alias 'La Diabla' fue capturada por la Policía Nacional de Colombia durante un operativo contra el crimen transnacional en Necoclí, Antioquia, el miércoles 28 de enero. Tras su detención, la mujer, vinculada a redes delictivas en Perú, fue puesta a disposición judicial para iniciar el procedimiento administrativo de extradición a la justicia peruana.

Las autoridades colombianas la identificaron como una de las cabecillas de la facción Hijos de Dios del grupo criminal Tren de Aragua en Chiclayo. Antes de ser arrestada, se movilizaba en una embarcación proveniente del centro poblado colombiano Capurganá.

Cabecilla del Tren de Aragua será extraditada a Perú

El director general de la Policía Nacional de Colombia, William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que la captura de Indira Carrera se ejecutó en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. El operativo fue liderado por la Oficina Central Nacional (OCN) en estrecha coordinación con Migración Colombia

El general reveló que Carrera es una peligrosa cabecilla buscada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Perú, por el delito de organización criminal con injerencia en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Sobre ella pesaba una orden de captura por una amplia lista de delitos graves, que incluyen organización criminal, sicariato, extorsión y explotación sexual bajo la modalidad de trata de personas.

Carrera Guevara fue puesta a disposición de la justicia colombiana, donde permanecerá recluida mientras se gestionan los trámites para su extradición a Perú. En territorio nacional, la procesada deberá comparecer ante los tribunales para responder por los múltiples delitos que se le imputan.