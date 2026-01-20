HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Rusia ataca Kiev y deja a la ciudad sin agua ni calefacción con temperaturas bajo los -15°C

Más de 5.600 edificios en la capital ucraniana se quedaron sin calefacción debido a la agresión, mientras la escasez de electricidad persiste con solo ocho horas de luz diarias.

Un nuevo bombardeo ruso en Kiev provoca una crisis humanitaria en pleno invierno.
Un nuevo bombardeo ruso en Kiev provoca una crisis humanitaria en pleno invierno. | Foto:

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev en la madrugada de este martes sumió a la capital ucraniana en una grave crisis humanitaria en pleno invierno. El ataque dejó un saldo de una persona fallecida, interrumpió el suministro de agua corriente en gran parte de la ciudad y dejó sin calefacción a más de 5.600 bloques de viviendas, mientras las temperaturas diurnas rondaban los -12°C y las nocturnas caían hasta los -16°C.

La situación se agrava por la persistente escasez de electricidad. Los residentes de Kiev disponen de un promedio de solo ocho horas de luz al día, una restricción que persiste desde hace semanas. Aunque la campaña rusa de destrucción del sistema energético afecta a las principales ciudades ucranianas, las autoridades locales aseguran que la capital ha sido especialmente atacada.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Infraestructura devastada y servicios de emergencia al límite

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que el 80% de los edificios que volvieron a quedarse sin calefacción ya habían sufrido interrupciones a principios de enero y solo recientemente habían recuperado el servicio. Antes del ataque del lunes, aún había 6.000 hogares sin calefacción debido a bombardeos previos. El bombardeo de esta madrugada elevó esta cifra, dejando ahora 5.600 edificios sin este recurso esencial.

Frente a la emergencia, los Servicios de Emergencias de Ucrania desplegaron en enero cientos de tiendas de socorro energético por diferentes puntos de la ciudad. En estos espacios, los habitantes pueden calentarse, cargar sus dispositivos electrónicos y asearse, lo que ha sido vital para la población mientras persisten los cortes de servicios básicos.

PUEDES VER: Rusia advierte a Ucrania sobre el poco tiempo que tiene para aceptar las demandas de Moscú y firmar el acuerdo de paz

lr.pe

Misiles de alto poder y riesgo de apagón generalizado

Las autoridades ucranianas informaron que Rusia concentró el ataque en Kiev utilizando algunos de sus misiles más potentes: 18 misiles balísticos Iskander, 15 misiles de crucero Kh-101 y un misil hipersónico Zircon. El bombardeo fue acompañado por más de 300 drones bomba de largo alcance, cuyo objetivo fueron infraestructuras de electricidad, agua y gas. Además de la víctima mortal en la capital, dos mujeres resultaron heridas en la ciudad de Dnipró.

Las empresas energéticas advierten que las fuerzas rusas destruyen sistemáticamente las instalaciones tras cada reparación. Los servicios de inteligencia ucranianos (GUR) han señalado que la próxima fase de ataques podría centrarse en las subestaciones eléctricas que alimentan las tres centrales nucleares activas en el país, de las cuales depende actualmente la mayor parte del suministro eléctrico nacional.

Notas relacionadas
Rusia cuestiona la soberanía danesa sobre Groenlandia en medio de la disputa con EE. UU.: “No es una parte natural de Dinamarca”

Rusia cuestiona la soberanía danesa sobre Groenlandia en medio de la disputa con EE. UU.: “No es una parte natural de Dinamarca”

LEER MÁS
Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

LEER MÁS
Rusia confirma que Trump invitó a Putin a formar parte de la Junta de Paz para un alto al fuego en Gaza

Rusia confirma que Trump invitó a Putin a formar parte de la Junta de Paz para un alto al fuego en Gaza

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Misionero mormón causa sensación por su asombroso parecido con Stiven Franco de La Bella Luz: “El multiverso”

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Mundo

China desafía a EE.UU. con una compra histórica de carne vacuna de este país de América Latina: acordaron un cupo y arancel del 12,5%

Persecución a inmigrantes marca el primer año de Donald Trump como presidente en EE. UU.

Donald Trump confirma invitación a Vladímir Putin para integrar la Junta de Paz de alto al fuego en Gaza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025