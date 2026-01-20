Rusia ataca Kiev y deja a la ciudad sin agua ni calefacción con temperaturas bajo los -15°C

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev en la madrugada de este martes sumió a la capital ucraniana en una grave crisis humanitaria en pleno invierno. El ataque dejó un saldo de una persona fallecida, interrumpió el suministro de agua corriente en gran parte de la ciudad y dejó sin calefacción a más de 5.600 bloques de viviendas, mientras las temperaturas diurnas rondaban los -12°C y las nocturnas caían hasta los -16°C.

La situación se agrava por la persistente escasez de electricidad. Los residentes de Kiev disponen de un promedio de solo ocho horas de luz al día, una restricción que persiste desde hace semanas. Aunque la campaña rusa de destrucción del sistema energético afecta a las principales ciudades ucranianas, las autoridades locales aseguran que la capital ha sido especialmente atacada.

Infraestructura devastada y servicios de emergencia al límite

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que el 80% de los edificios que volvieron a quedarse sin calefacción ya habían sufrido interrupciones a principios de enero y solo recientemente habían recuperado el servicio. Antes del ataque del lunes, aún había 6.000 hogares sin calefacción debido a bombardeos previos. El bombardeo de esta madrugada elevó esta cifra, dejando ahora 5.600 edificios sin este recurso esencial.

Frente a la emergencia, los Servicios de Emergencias de Ucrania desplegaron en enero cientos de tiendas de socorro energético por diferentes puntos de la ciudad. En estos espacios, los habitantes pueden calentarse, cargar sus dispositivos electrónicos y asearse, lo que ha sido vital para la población mientras persisten los cortes de servicios básicos.

Misiles de alto poder y riesgo de apagón generalizado

Las autoridades ucranianas informaron que Rusia concentró el ataque en Kiev utilizando algunos de sus misiles más potentes: 18 misiles balísticos Iskander, 15 misiles de crucero Kh-101 y un misil hipersónico Zircon. El bombardeo fue acompañado por más de 300 drones bomba de largo alcance, cuyo objetivo fueron infraestructuras de electricidad, agua y gas. Además de la víctima mortal en la capital, dos mujeres resultaron heridas en la ciudad de Dnipró.

Las empresas energéticas advierten que las fuerzas rusas destruyen sistemáticamente las instalaciones tras cada reparación. Los servicios de inteligencia ucranianos (GUR) han señalado que la próxima fase de ataques podría centrarse en las subestaciones eléctricas que alimentan las tres centrales nucleares activas en el país, de las cuales depende actualmente la mayor parte del suministro eléctrico nacional.