Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
El Tribunal Constitucional define el futuro de Cerrón y suspenden a Rafael Vela | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Hija de Tommy Portugal hace fuerte confesión tras volver a distanciarse del cantante: “Tengo un solo mensaje de un ‘te quiero mucho’ de él”

Mafer Portugal, hija del cantante Tommy Portugal, afirmó que su padre volvió a distanciarse de ella y reveló que, a lo largo de su vida, solo ha recibido una muestra de cariño de su parte.  

Mafer Portugal inició años atrás una lucha para ser reconocida como hija de Tommy Portugal. Foto: Composición LR/Instagram.
Mafer Portugal inició años atrás una lucha para ser reconocida como hija de Tommy Portugal. Foto: Composición LR/Instagram.

Mafer Portugal, hija de Tommy Portugal, aseguró que su padre volvió a distanciarse de ella y que desconoce el motivo de esta decisión. La artista de 24 años señaló que no tiene comunicación con el excantante de Grupo 5 y Néctar desde hace meses. “Ni me habló por Año Nuevo y no sé la razón”, expresó la joven, quien pertenece a la agrupación 'Papillón'.

Durante su pronunciamiento, Mafer hizo una fuerte confesión: contó que, a lo largo de su vida, solo ha recibido un mensaje de cariño y afecto por parte de su progenitor.

“Los pocos periodos en los que yo he estado bien con él, yo me he sentido feliz.  Yo tengo un solo mensaje en mi vida de un ‘te quiero mucho’ de él y un solo mensaje de un ‘estoy orgulloso de ti’.  Esos dos mensajes yo los tengo en favoritos, para que veas que yo no soy rencorosa siquiera”, expresó.

PUEDES VER: Mafer muestra su orgullo por Tommy Portugal tras emotivo reencuentro: "Es uno de los mejores exponentes de la cumbia"

lr.pe

Mafer Portugal anuncia que no forzará más a la relación con su padre Tommy Portugal

La cantante juvenil relató que, con el correr de los años, ha aprendido a ver la situación con su padre, Tommy Portugal, desde otra perspectiva. Por ende, tomó la decisión de no forzar más este vínculo familiar con el cantante.

“Mi papá no es mala persona, realmente como amigo es muy chévere. Como cantante yo lo admiro, pero la relación que tengo con él ya no me gusta forzarla. El que quiere estar conmigo, va a estar y el que no, también”, declaró.

Mafer Portugal aclaró que, pese a sus palabras, aún mantiene el sueño de reconstruir su relación con su padre. “El cariño que uno tiene por un papá nunca se va, yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos y en algún momento estoy segura de que él se va a dar cuenta de que no solo se han cometido errores de mi parte”, concluyó.

PUEDES VER: Tommy Portugal se quiebra y se sincera sobre su relación con su hija Mafer: "Me gustaría que no solo diga mis errores"

lr.pe
