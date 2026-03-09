HOYSuscripcion LR Focus

Luis Valdez quita responsabilidad a César Acuña por campaña publicitaria del Gore La Libertad: "Ya no era gobernador"

Informó que Acuña no firmó el contrato ni la adenda de la campaña publicitari a y que, además, en ese momento no era gobernador ni candidato presidencial.

Gore La Libertad gastó S/479 mil para desarrollar un plan de campañas digitales a fin de promocionar la gestión del Gore La Libertad
Luis Valdez, secretario nacional de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que cuando se realizó la campaña para publicitar el GORE La Libertad, César Acuña ya había renunciado al cargo de gobernador, por lo que no es responsable de la misma.

“No hay una responsabilidad ni de índole política ni legal porque él (César Acuña) no firmó el contrato ni la adenda”, manifestó en entrevista a Canal N.

Asimismo, indicó que cuando se firmó el referido contrato estaba prohibido que una pauta comercial de una entidad pública se ejecutara con elementos que caractericen al titular de la institución, por ello consideró que no se ha promocionado ni favorecido la imagen de Acuña que, en ese momento, no era candidato presidencial aún.

Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionar gestión de César Acuña

Gore La Libertad gastó S/479.000 para desarrollar un plan de campañas digitales a fin de promocionar la gestión de César Acuña no solo en el departamento liberteño, sino en las principales ciudades del país y el extranjero. La campaña inició su ejecución un mes después de la renuncia del líder de Alianza para el Progreso para participar del proceso electoral como candidato a presidente.

La gestión regional impulsó un plan de comunicación en redes sociales destinado a promocionar obras, proyectos y servicios ejecutados durante el gobierno regional. La estrategia incluía campañas en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y buscadores de internet para ampliar la visibilidad de las acciones de la administración regional.

La documentación revisada señala que el proyecto contemplaba inicialmente una inversión cercana a S/479.000 para la ejecución de campañas digitales. De ese monto, aproximadamente S/370.000 estaban destinados exclusivamente a la compra de pauta publicitaria en plataformas digitales con el objetivo de posicionar contenidos sobre la gestión regional.

El contrato para desarrollar la estrategia fue adjudicado a la empresa GM Marketing Services S.A.C., que debía encargarse de planificar y ejecutar la difusión de los contenidos institucionales. Según el reportaje, la campaña también buscaba ampliar su alcance fuera de La Libertad, incluyendo publicidad dirigida a usuarios en Lima Metropolitana.

