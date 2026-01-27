Los 5 países de Sudamérica donde más crecieron las exportaciones en 2025, según el Banco Interamericano de Desarrollo

Las exportaciones de Sudamérica aumentaron un 5,1% en 2025, destacando productos clave como el café, el oro y el cobre, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este crecimiento se produjo en un contexto global desafiante, marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.

A pesar de las dificultades económicas a nivel global, la región mostró una resiliencia notable, impulsada principalmente por el aumento en los volúmenes exportados, más que por los precios, que continuaron presentando variaciones.

TE RECOMENDAMOS ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los 5 países de Sudamérica que más crecieron en exportaciones en 2025

En Sudamérica, los países con el mayor crecimiento en exportaciones fueron:

Perú: 20,0% de crecimiento Uruguay: 9,8% de crecimiento Argentina: 8,1% de crecimiento Ecuador: 8,0% de crecimiento Chile: 5,6% de crecimiento

Perú lideró la región con un aumento del 20% en sus exportaciones, impulsado por el aumento de los precios de oro y cobre, dos de sus productos insignia. Uruguay fue otro de los países destacados con un crecimiento del 9,8%, especialmente impulsado por su sector agroindustrial, principalmente la exportación de carne y productos lácteos.

Otros países como Argentina y Ecuador también experimentaron un sólido crecimiento, con aumentos del 8,1% y 8,0% respectivamente, en sus exportaciones. Argentina continuó beneficiándose de productos clave como la soja y el aceite de soja, mientras que Ecuador destacó por su exportación de petróleo y productos agrícolas.

Los productos clave de Sudamérica: café, oro y cobre

El café mostró un rendimiento excepcional, con un aumento del 49,9% en su precio promedio, a pesar de la volatilidad en los mercados. El oro, un producto fundamental para países como Perú y Uruguay, registró un aumento interanual del 42,2% debido a la creciente demanda de inversionistas en un contexto de tensiones geopolíticas. El cobre, uno de los principales motores de las exportaciones de Chile y Perú, mostró un crecimiento sostenido del 12,9%, continuando su trayectoria positiva.

Por otro lado, productos agrícolas como la soja y el azúcar experimentaron caídas en sus precios debido a la sobrecosecha en algunos países productores, lo que afectó el desempeño de las exportaciones en ciertas naciones.

PUEDES VER: Patrulla Fronteriza deja una persona herida en estado crítico tras recibir varios disparos en Arizona

Otros países de Sudamérica que aumentaron sus exportaciones

Aunque Perú, Uruguay, Argentina, Ecuador y Chile lideraron el crecimiento en 2025, otros países de Sudamérica también registraron aumentos en sus exportaciones, aunque en menor medida.

Bolivia creció un 2,6% en sus exportaciones, con el zinc y plata como principales productos.

creció un 2,6% en sus exportaciones, con el zinc y plata como principales productos. Brasil , aunque con un crecimiento modesto del 1,8%, sigue siendo una potencia exportadora, especialmente en soja, carne y productos manufacturados.

, aunque con un crecimiento modesto del 1,8%, sigue siendo una potencia exportadora, especialmente en soja, carne y productos manufacturados. Colombia experimentó un crecimiento del 1,7%, impulsado principalmente por sus exportaciones de carbón y petróleo.

Por otro lado, algunos países de la región vieron un retroceso en sus exportaciones, como Paraguay (1,0%), afectado por la caída en los precios de productos como la soja, y Venezuela, que vio un pequeño aumento del 2,1%.

Desafíos y oportunidades para el futuro del comercio en Sudamérica

Aunque las exportaciones de Sudamérica mostraron un crecimiento sólido en 2025, la región sigue enfrentando desafíos globales, como la volatilidad de los precios y las tensiones comerciales internacionales. Sin embargo, la diversificación de productos y la expansión de mercados siguen siendo estratégicas para el crecimiento sostenido de los países sudamericanos.

Sectores clave como los minerales y los productos agrícolas seguirán siendo fundamentales para el comercio exterior de Sudamérica en los próximos años. La creciente demanda de productos como el oro y el cobre, junto con la expansión de mercados para el café y los productos agroindustriales, ofrecerán oportunidades importantes para la región.