HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Lo último del Perú y el mundo | 27 de enero 2026

Mundo

Los 5 países de Sudamérica donde más crecieron las exportaciones en 2025, según el Banco Interamericano de Desarrollo

Las exportaciones de Sudamérica incrementaron un 5,1% en 2025, destacándose el café, oro y cobre, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este crecimiento refleja la resiliencia de la región frente a un mercado global volátil.

Perú lideró el aumento de exportaciones en Sudamérica.
Perú lideró el aumento de exportaciones en Sudamérica. | Composición LR

Las exportaciones de Sudamérica aumentaron un 5,1% en 2025, destacando productos clave como el café, el oro y el cobre, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este crecimiento se produjo en un contexto global desafiante, marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.

A pesar de las dificultades económicas a nivel global, la región mostró una resiliencia notable, impulsada principalmente por el aumento en los volúmenes exportados, más que por los precios, que continuaron presentando variaciones.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

lr.pe

Los 5 países de Sudamérica que más crecieron en exportaciones en 2025

En Sudamérica, los países con el mayor crecimiento en exportaciones fueron:

  1. Perú: 20,0% de crecimiento
  2. Uruguay: 9,8% de crecimiento
  3. Argentina: 8,1% de crecimiento
  4. Ecuador: 8,0% de crecimiento
  5. Chile: 5,6% de crecimiento

Perú lideró la región con un aumento del 20% en sus exportaciones, impulsado por el aumento de los precios de oro y cobre, dos de sus productos insignia. Uruguay fue otro de los países destacados con un crecimiento del 9,8%, especialmente impulsado por su sector agroindustrial, principalmente la exportación de carne y productos lácteos.

Otros países como Argentina y Ecuador también experimentaron un sólido crecimiento, con aumentos del 8,1% y 8,0% respectivamente, en sus exportaciones. Argentina continuó beneficiándose de productos clave como la soja y el aceite de soja, mientras que Ecuador destacó por su exportación de petróleo y productos agrícolas.

PUEDES VER: Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras y promete “cumplir la Constitución” tras elecciones cuestionadas

lr.pe

Los productos clave de Sudamérica: café, oro y cobre

El café mostró un rendimiento excepcional, con un aumento del 49,9% en su precio promedio, a pesar de la volatilidad en los mercados. El oro, un producto fundamental para países como Perú y Uruguay, registró un aumento interanual del 42,2% debido a la creciente demanda de inversionistas en un contexto de tensiones geopolíticas. El cobre, uno de los principales motores de las exportaciones de Chile y Perú, mostró un crecimiento sostenido del 12,9%, continuando su trayectoria positiva.

Por otro lado, productos agrícolas como la soja y el azúcar experimentaron caídas en sus precios debido a la sobrecosecha en algunos países productores, lo que afectó el desempeño de las exportaciones en ciertas naciones.

PUEDES VER: Patrulla Fronteriza deja una persona herida en estado crítico tras recibir varios disparos en Arizona

lr.pe

Otros países de Sudamérica que aumentaron sus exportaciones

Aunque Perú, Uruguay, Argentina, Ecuador y Chile lideraron el crecimiento en 2025, otros países de Sudamérica también registraron aumentos en sus exportaciones, aunque en menor medida.

  • Bolivia creció un 2,6% en sus exportaciones, con el zinc y plata como principales productos.
  • Brasil, aunque con un crecimiento modesto del 1,8%, sigue siendo una potencia exportadora, especialmente en soja, carne y productos manufacturados.
  • Colombia experimentó un crecimiento del 1,7%, impulsado principalmente por sus exportaciones de carbón y petróleo.

Por otro lado, algunos países de la región vieron un retroceso en sus exportaciones, como Paraguay (1,0%), afectado por la caída en los precios de productos como la soja, y Venezuela, que vio un pequeño aumento del 2,1%.

PUEDES VER: China promete “apoyo y asistencia” a Cuba y exige a EE. UU. levantar el bloqueo y las sanciones

lr.pe

Desafíos y oportunidades para el futuro del comercio en Sudamérica

Aunque las exportaciones de Sudamérica mostraron un crecimiento sólido en 2025, la región sigue enfrentando desafíos globales, como la volatilidad de los precios y las tensiones comerciales internacionales. Sin embargo, la diversificación de productos y la expansión de mercados siguen siendo estratégicas para el crecimiento sostenido de los países sudamericanos.

Sectores clave como los minerales y los productos agrícolas seguirán siendo fundamentales para el comercio exterior de Sudamérica en los próximos años. La creciente demanda de productos como el oro y el cobre, junto con la expansión de mercados para el café y los productos agroindustriales, ofrecerán oportunidades importantes para la región.

Notas relacionadas
El país de Sudamérica que potencia su defensa aérea con la compra de 24 aviones de combate de última generación

El país de Sudamérica que potencia su defensa aérea con la compra de 24 aviones de combate de última generación

LEER MÁS
Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

LEER MÁS
El país de Sudamérica que construirá un puerto espacial para 2030: realizará lanzamientos verticales y horizontales

El país de Sudamérica que construirá un puerto espacial para 2030: realizará lanzamientos verticales y horizontales

LEER MÁS
General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Delcy Rodríguez rechaza injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington"

Delcy Rodríguez rechaza injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington"

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, pero no a EE. UU. en importante ranking sobre calidad de vida?

Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: “Nadie me dice qué hacer”

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Mundo

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, pero no a EE. UU. en importante ranking sobre calidad de vida?

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Candidata presidencial en Costa Rica denuncia, durante debate, acoso por parte de rival electoral evangélico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025