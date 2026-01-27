HOYSuscripcion LR Focus

Patrulla Fronteriza deja una persona herida en estado crítico tras recibir varios disparos en Arizona

El tiroteo se produjo en una zona rural del Condado de Pima y provoca un nuevo debate sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes fronterizos tras un incidente similar en Minneapolis.

Los casos de disparos por agencias de EE. UU. siguen su curso.
Los casos de disparos por agencias de EE. UU. siguen su curso. | Composición LR

Una persona resultó gravemente herida en un tiroteo ocurrido este martes 27 de enero de 2026, en el Condado de Pima, Arizona. El incidente involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y tiene lugar pocos días después de la muerte de un hombre a manos de agentes federales en Minneapolis.

La víctima fue trasladada en helicóptero al hospital de Tucson en estado crítico. Las autoridades locales y federales están investigando el suceso, pero aún no se ha confirmado la identidad ni el estatus migratorio de la persona herida.

Detalles del incidente: hora y lugar

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 a. m. hora local en una zona rural del Condado de Pima, cerca de la frontera con México. La Patrulla Fronteriza estuvo involucrada en el enfrentamiento, dejando a la víctima en estado crítico. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima describió a la persona herida como "sospechosa", pero no proporcionó detalles sobre el motivo de esa clasificación.

La víctima fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada a un hospital de Tucson.

Investigación en curso por autoridades locales y federales

El Sheriff del Condado de Pima, junto con la FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), está llevando a cabo una investigación para aclarar las circunstancias del tiroteo. No se ha confirmado si algún agente resultó herido.

Este incidente sigue al tiroteo ocurrido en Minneapolis, donde un hombre, Alex Pretti, murió a manos de agentes federales mientras grababa una operación migratoria, lo que ha avivado el debate sobre el uso de la fuerza en operativos fronterizos.

Reacción social y debate sobre el uso de la Fuerza Fronteriza

El suceso ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza, especialmente en un contexto de creciente tensión sobre las políticas migratorias de EE. UU. Grupos de derechos civiles han exigido una revisión de las tácticas empleadas por los agentes federales y una mayor transparencia en los casos de uso de la fuerza.

