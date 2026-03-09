Partidos de hoy, lunes 9 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores sub-20.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 9 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Alianza Lima y Melgar de Arequipa serán los encargados de cerrar la sexta jornada del Torneo Apertura en Matute. Por otra parte, la Copa Libertadores sub-20 sigue su curso y uno de los duelos más atractivos será el protagonizado por Belgrano de Argentina y LDU de Ecuador.
Partidos de la Liga 1 HOY
- Cienciano vs Sport Boys
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs Melgar
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- RCD Espanyol vs Real Oviedo
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY
- Belgrano vs LDU Quito
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Nacional vs Santiago Wanderers
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports.