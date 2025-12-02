HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Pedro Sánchez rechaza acusaciones de corrupción contra él y su esposa por parte de exministro

El exministro, José Luis Ábalos, está en prisión preventiva por su presunta implicación en un caso de corrupción que también salpica a antiguos colaboradores y altos cargos del Partido Socialista.

Pedro Sánchez rechaza acusaciones del exministro José Luis Ábalos. Foto: AFP
Pedro Sánchez rechaza acusaciones del exministro José Luis Ábalos. Foto: AFP

El presidente español, Pedro Sánchez, rechazó el martes las acusaciones contra su Gobierno y esposa por parte del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión preventiva. Sánchez ha asegurado que no aceptará  "chantajes" ni "amenazas".

Antes de entrar en la cárcel, Ábalos, exmano derecha de Sánchez, insinuó en una entrevista que la esposa del líder del Partido Socialista, Begoña Gómez, —investigada en otro caso judicial—, desempeñó un papel importante en la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Air Europa durante la pandemia de covid-19.

"Nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje por parte ni de personas ni de organizaciones. Nosotros tomamos una decisión difícil, dura, contundente, asumiendo la responsabilidad de extirpar la corrupción", aseguró Sánchez sobre estas acusaciones.

Air Europa niega pagos

La aerolínea Air Europa rechaza pagos o mediación de Begoña Gómez, en su rescate en 2020. Niega haber pagado por cualquier actividad relacionada con la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia. La aerolínea destaca que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

En un comunicado recogido por Europa Press, la compañía destaca que se han hecho eco de entrevistas realizadas en varios medios al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que ha insinuado que la aerolínea recurrió a Gómez para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia, en concreto para la concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020.

Piden la renuncia de Sánchez

Miles de personas se concentraron el domingo en Madrid convocadas por el Partido Popular (derecha) para volver a exigir la dimisión de Sánchez, "en defensa de España" y "contra los corruptos".

El presidente del gobierno, quien ha pedido disculpas en varias ocasiones a los españoles y reitera que su partido nunca se ha financiado de forma ilegal, asegura que no dimitirá antes del fin de la legislatura, previsto en 2027.

Sánchez, denuncia ser víctima de estrategias orquestadas por la derecha y la extrema derecha para debilitar a su gobierno. Además de Ábalos, la esposa del presidente y su hermano David también están siendo investigados en otros casos judiciales.

