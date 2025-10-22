España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

El Arco de la Victoria fue construido por orden de Francisco Franco para celebrar la victoria de sus tropas en la guerra civil española. | Foto: AFP

El Arco de la Victoria fue construido por orden de Francisco Franco para celebrar la victoria de sus tropas en la guerra civil española. | Foto: AFP

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que retirarán de las calles los símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco, quien gobernó el país con 'mano de hierro' entre 1939 y 1975.

Medio siglo después, los españoles siguen profundamente divididos sobre el legado de la dictadura franquista. Por ello, el Gobierno ha tomado esta drástica decisión, aprovechando el 50.º aniversario de la muerte del militar español.

Habría más de 6000 símbolos franquistas en toda España

"Antes de que termine noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial con todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país", dijo Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El mandatario no precisó cuáles serán los plazos para retirar estos símbolos. Tampoco dio detalles del contenido de esta lista. Sin embargo, la página "Debería Desaparecer" (que rastrea estos elementos) indicó que hay más de 6.000 en toda España.

Se trata de monumentos, emblemas y calles que rinden homenaje al dictador Francisco Franco o a figuras del régimen, un hecho denunciado en numerosas ocasiones por asociaciones y por el mismo Pedro Sánchez.

Por ejemplo, el 'Arco de la Victoria', un monumento neoclásico situado en Madrid, se construyó para celebrar el éxito de las tropas franquistas sobre los soldados republicanos durante la Guerra Civil (1936-1939).

Desde 2007 buscan retirar los símbolos franquistas de las calles

Tras llegar al poder después de una guerra civil, Francisco Franco gobernó España durante 36 años. A su muerte ningún responsable del régimen fue juzgado, ya que este periodo fue objeto de una amplia amnistía que benefició a ambos bandos.

En 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inició un cambio con la ley "memoria histórica", que obligaba a las administraciones a retirar los símbolos que hicieran apología de la dictadura de Franco.

Este giro se aceleró con la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018. Un año después, se exhumaron los restos de Franco del "Valle de los Caídos", que se había vuelto lugar de homenaje para los nostálgicos de la dictadura.

En 2022, se aprobó una ley de "memoria democrática" que creó un registro de las víctimas, anuló condenas sumarias dictadas por su régimen y presionó a los ayuntamientos a eliminar los símbolos franquistas, aunque algunos siguen resistiéndose.

PP prometió derogar ley que busca eliminar símbolos franquistas

El reciente anuncio ha aumentado las tensiones entre el Gobierno de izquierda y la oposición de derecha. El Partido Popular (PP) suele acusar a Pedro Sánchez de recurrir al 'comodín de Franco' en momentos de debilidad política.

Fundado en 1989 tras la refundación de Alianza Popular (partido creado después de la muerte de Francisco Franco por uno de sus antiguos ministros), el PP acusa al Gobierno de querer reabrir las heridas del pasado bajo el pretexto de la memoria histórica.

En la actualidad, el Partido Popular (PP) es la principal oposición al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Este partido ha prometido derogar la Ley de Memoria Democrática, promulgada en 2022, en caso de regresar al poder.