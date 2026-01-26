Al menos 29 personas murieron a causa de una intensa tormenta invernal que golpeó amplias zonas de Estados Unidos, dejó a miles de hogares sin suministro eléctrico y expuso a comunidades del Sur y del Noreste a temperaturas extremas. El evento comenzó durante el fin de semana y alcanzó su punto más severo el lunes, cuando una extensa franja de nieve y hielo —de unos 2.100 kilómetros— se extendió desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En varias regiones, la nieve acumulada superó los 30 centímetros y llegó hasta los 50 centímetros en áreas al norte de Pittsburgh, donde además se reportaron sensaciones térmicas cercanas a los −31 grados Celsius. Las autoridades meteorológicas alertaron que el frío intenso continuará durante los próximos días, debido al ingreso de una nueva masa de aire ártico, y no descartaron otra tormenta invernal en la costa este hacia el fin de semana.

Ls zonas más afectadas por la tormenta invernal

El impacto de la tormenta fue más severo en el sur del país, donde más de 690.000 personas se quedaron sin electricidad la tarde del lunes. La acumulación de hielo derribó árboles y tendidos eléctricos, lo que dejó a extensas áreas del norte de Misisipi y a varias zonas de Tennessee incomunicadas y sin servicios básicos. En Misisipi, la tormenta de hielo fue la más intensa desde 1994, situación que obligó a abrir refugios de emergencia equipados con mantas, agua potable y generadores.

La Universidad de Misisipi decidió suspender las clases durante toda la semana, luego de que su campus en Oxford quedara completamente cubierto de hielo. Muchos estudiantes permanecieron en sus residencias sin suministro eléctrico. La alcaldesa de la ciudad, Robyn Tannehill, comparó el panorama con el rastro que deja un tornado, debido a la gran cantidad de árboles y cables esparcidos en las calles.

El temporal también paralizó el transporte, forzó el cierre de colegios y provocó la cancelación de más de 8.000 vuelos en todo Estados Unidos el lunes. Un día antes, el 45 % de las operaciones aéreas fue suspendido, el nivel más alto desde la pandemia de la COVID-19, según la consultora Cirium.

Los decesos que provocó el fenómeno climático

El saldo mortal de la tormenta incluye tragedias en varios estados. Dos personas murieron tras ser atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio; en Arkansas y Texas, sendos accidentes con trineos acabaron con la vida de adolescentes. En Kansas, una mujer fue hallada sin vida bajo la nieve por una unidad canina de la policía, después de que se la viera por última vez al salir de un bar.

La oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, precisó que al menos ocho personas fallecieron al aire libre mientras las temperaturas caían bruscamente entre el sábado y la mañana del lunes, aunque las causas exactas aún están bajo investigación. En Emporia, Kansas, agentes apoyados por perros adiestrados localizaron el cuerpo de una maestra de 28 años; la policía indicó que había sido vista por última vez saliendo de un bar sin abrigo ni teléfono.

Las autoridades confirmaron además que las barredoras de nieve causaron muertes en Norwood, Massachusetts, y Dayton, Ohio. También se reportaron fallecimientos por accidentes de trineo en Arkansas y Texas. A esto se suman tres muertes en Luisiana, Pensilvania y Tennessee; dos en Misisipi; y una más en Nueva Jersey.

Los relatos de las víctimas del intenso frío

La caída de dos ramas de gran tamaño causó daños en el nuevo garaje del agente inmobiliario Tim Phillips, rompió una de las ventanas de su casa y dejó su vivienda sin electricidad en Oxford. Según relató, al menos la mitad de sus vecinos registró afectaciones en sus casas o vehículos. “Es una de esas cosas para las que intentas prepararte”, señaló Phillips, “pero esta fue simplemente increíble”.

En otro caso, Alex Murray optó por alquilar una habitación de hotel en Nashville para garantizar que su familia contara con un refrigerador en funcionamiento y así conservar la leche materna con la que alimentan a su hija de seis meses. Ante la posibilidad de que el corte eléctrico se prolongue, Murray decidió extender su estadía hasta el miércoles. "Sé que hay muchas personas que pueden no ser capaces de encontrar un lugar o pagar por un lugar o algo así, o incluso viajar”, expresó.