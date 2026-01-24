Una tormenta invernal de grandes proporciones acecha Estados Unidos, con posibles consecuencias devastadoras que obligaron a la cancelación de más de 8.000 vuelos programados para este fin de semana. La tormenta, que se desplaza rápidamente por el país, no solo afectará el tráfico aéreo, sino que también pone en riesgo el suministro eléctrico, con posibles cortes que podrían prolongarse por varios días y generar el colapso de carreteras clave.

Aproximadamente 140 millones de personas se encuentran bajo alerta por condiciones climáticas extremas, que abarcan desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional advierten sobre la llegada de intensas nevadas y una tormenta de hielo que podría afectar zonas desde Texas hasta Carolina del Norte, con impactos catastróficos.

Según los meteorólogos, las áreas más afectadas por el hielo podrían enfrentar daños comparables a los de un huracán, con graves consecuencias para las infraestructuras y el bienestar de los ciudadanos.

Estados pendientes del desarrollo de la tormenta invernal

La tormenta invernal que afecta a EE. UU. ya comenzaba a iniciar, con lluvia helada y aguanieve cayendo sobre partes de Texas, mientras que Oklahoma experimentaba nevadas y más aguanieve. Tras arrasar el sur del país, la tormenta avanzaba hacia el noreste, donde se esperaba que dejara 30 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El mal tiempo ha puesto en alerta a los gobernadores, quienes declararon emergencias y recomendaron a la población permanecer en casa debido a las condiciones extremas. Greg Abbott, gobernador de Texas, advirtió a los residentes a través de la plataforma X (anteriormente Twitter), señalando que el Departamento de Transporte del estado estaba trabajando en la preparación de las carreteras.

Tormenta genera caos aéreo y complica empresas

En el ámbito aéreo, las cancelaciones y retrasos de vuelos se dispararon: más de 3.400 vuelos fueron retrasados o cancelados el sábado, según datos de FlightAware, y se prevé que para el domingo, la cifra superará las 5.000 cancelaciones.

Las empresas de servicios públicos se prepararon para cortes de energía debido a que los árboles y los cables eléctricos cubiertos de hielo pueden seguir cayendo mucho después de que haya pasado una tormenta.