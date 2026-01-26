HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Avión privado con ocho personas abordo se estrella durante tormenta invernal que azota Estados Unidos

Las condiciones climáticas en Estados Unidos complicaron las operaciones, con temperaturas cercanas a 2°C y alerta de tormenta invernal en Bangor. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.

El Aeropuerto de Bangor informó que los socorristas llegaron rápidamente al lugar del siniestro. Foto: WABI.
El Aeropuerto de Bangor informó que los socorristas llegaron rápidamente al lugar del siniestro. Foto: WABI.

Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, Estados Unidos, la tarde del domingo, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). El incidente ocurrió a las 7:45 p.m. (hora de Miami), cuando el jet ejecutivo Bombardier Challenger 650 sufrió el accidente. Aún se desconoce el estado de salud de los ocupantes.

El aeropuerto de Bangor cerró temporalmente tras el accidente, mientras equipos de emergencia respondieron al siniestro. Las investigaciones están a cargo de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), quienes buscan esclarecer las causas del desastre aéreo.

Accidente se da en medio de tormenta invernal

El Aeropuerto de Bangor informó que los socorristas llegaron rápidamente al lugar del siniestro, que involucró a una sola aeronave. Tras el incidente, el aeropuerto fue cerrado temporalmente.

El clima en ese momento complicó las operaciones, con temperaturas rondando los 2 grados Celsius y una sensación térmica de -13 grados, según informó NBC. Las nevadas ligeras persistían, acompañadas de vientos del noreste a unos 16 km/h. Cabe indicar que Bangor se encontraba bajo alerta de tormenta invernal.

Causas del accidente aun se investigan

Las investigaciones continúan mientras las autoridades, incluida la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, tratan de determinar las causas del accidente en condiciones meteorológicas adversas. El sargento Jeremy Brock, de la policía de Bangor, aseguró para NBC que aún no se podía confirmar la gravedad de las lesiones de los ocupantes.

