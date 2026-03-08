César Ipenza: “Diez partidos no plantean ninguna respuesta sobre la minería ilegal, entre ellos Renovación Popular”

Ipenza dice que ningún partido precisa en su plan de gobierno cuánto destinará al combate de la minería ilegal. | Félix Contreras/La República.

Ipenza dice que ningún partido precisa en su plan de gobierno cuánto destinará al combate de la minería ilegal. | Félix Contreras/La República.

El último informe del Observatorio de Minería Ilegal empieza con un dato importante: este negocio mueve más de 4.600 millones de dólares al año.

Aunque la cifra ha sido actualizada para el año 2025. El último martes, el Instituto Peruano de Economía nos ha dicho que el año pasado la minería ilegal movilizó 11.500 millones de dólares.

Ok. Me quedé corto con el comentario. En todo caso, con la nueva cifra queda claro que la minería ilegal es uno de los principales problemas de corrupción e inseguridad en el país.

Así es.

Y, sin embargo, uno de los datos del informe es que tres partidos de los que postulan a la presidencia no tienen nada o mencionan muy poco sobre el asunto.

Casi son 10 en realidad. De 36, 10 partidos no mencionan absolutamente nada, ni plantean ninguna respuesta sobre la minería ilegal. Y dentro de esos partidos llama la atención el caso de Renovación Popular.

Que está primero en las encuestas.

Y que no tiene ninguna propuesta sobre el tema.

Salvo comprarle el producto a mineros formalizados, en su resumen, no en su plan general.

Lo plantean como un tema muy general, nada más. Pero no hay ninguna propuesta sobre lucha contra la minería ilegal, no hay una propuesta de formalización propiamente. Y esto se puede verificar cuando uno descarga su plan de gobierno en el portal del Jurado Nacional de Elecciones

¿No hay ninguna mención al Reinfo?

No, tú le pones minería informal o ilegal, y no aparece nada. Y esta es una actividad de alto impacto económico, social, ambiental y de seguridad sobre el país. Y obviamente requiere una atención particular. Creo que, si ha habido un error o lo que fuese en ese plan de gobierno, sería oportuno que el candidato aparezca y anuncie qué medidas va a tomar en la lucha contra la principal actividad delictiva del país, la que moviliza la mayor cantidad de dinero en el país.

Bueno, ustedes invitaron a todos los partidos a la presentación de este documento y precisamente no vino Renovación Popular.

A ver, hemos tomado todos los datos consignados ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que no tengamos ningún problema, y hemos invitado a todos, a los 36. Todos aparecen en el informe.

Ahora, de la revisión general que han hecho, ¿los partidos tienen clara la diferencia entre pequeña, mediana y gran minería?

Mi primer comentario sería si ven la diferencia entre minería informal e ilegal.

Partamos por eso, entonces. ¿Lo tienen claro?

En algunos casos sí, plantean medidas para enfrentar la formalización y medidas para luchar contra la minería ilegal, que son dos cosas distintas. Uno de los planes de gobierno, el de Ahora Nación, pide, por ejemplo, que haya un sinceramiento de las plantas de beneficio (procesadoras), que en la práctica aparecen como pequeños mineros, pero son mediana o gran minería disfrazada de pequeña. Le digo esto porque el informe del IPE que salió el último martes nos señala que, de los 10 mayores exportadores de oro del Perú, 7 son pequeños. Entonces, ¿cómo es posible que la pequeña minería esté exportando más oro que la gran minería?

Le reitero la pregunta entonces, ¿los partidos tienen clara la diferencia entre pequeña y gran minería?

No es algo homogéneo. Y no es homogéneo ni siquiera en el desarrollo de este tema en los planes de gobierno. Algunos tienen dos párrafos, tres párrafos, otros han hecho un desarrollo abundante.

¿Qué implica que algunos partidos no sepan esta diferencia?

Por un lado, implica ignorancia, que es algo discutible. Y si es ignorancia, creo que el desconocimiento demuestra que no merecen gobernar. Y, por otro lado, demuestra complicidad, lo que significa que ya la minería ilegal podría estar en estos espacios de poder. Solo hay dos opciones, ¿no? Si hay ignorancia o no conocen la realidad de lo que pasa en el país, eso es terrible. No puede haber ignorancia en algo que es tan evidente, en algo que tiene tanto impacto, eso es información básica. Y el otro caso es que pasan por alto el tema, porque están vinculados a este problema. Ya hemos visto que muchos partidos han sido tomados por la minería informal e ilegal.

¿Cómo ha visto el tema del Reinfo en los planes de gobierno? Algunos partidos proponen que se cierre.

Así es, hay cuatro o cinco partidos que dicen que no se va a renovar, que va a cerrarse, otros plantean darle otra dinámica. Pero en la práctica no hay consenso entre los partidos.

¿Todos los partidos tienen claro que el Reinfo se utilizó para sacarle la vuelta a la ley? ¿Para seguir operando sin formalizarse realmente?

Para todos es claro que ha sido un mecanismo de impunidad, pero hay sectores, como Perú Libre, que no mencionan absolutamente nada del tema. Y lo que hemos visto en el Congreso ha sido que han estado vinculados a los mineros informales e ilegales. Su tendencia era hablar del derecho al trabajo, y esa era la excusa total para mantener este mecanismo (el Reinfo)

El señor Hugo Che Piu, que también es parte del Observatorio de Minería Ilegal, decía que muchos partidos no mencionan el tema de los defensores ambientales que han fallecido en defensa de sus territorios, ante el avance de mineros ilegales. ¿Qué tan presentes están los defensores ambientales en los planes de gobierno?

Hay una sola mención, del Partido del Buen Gobierno, sobre el alto impacto que tiene la minería ilegal en la Amazonía y en la población que defiende sus territorios. Allí proponen protección integral a personas defensoras de derechos ambientales e implementación de un sistema de prevención.

Después del análisis de los planes de gobierno, ustedes plantean algunas ideas clave. Por ejemplo, un registro real de comercializadores y productores de oro.

Es importante. Algunos dicen que han producido 120 toneladas de oro en el año, pero exportaron 220, hay 100 toneladas de diferencia entre lo que se produjo versus lo que se exportó. Entonces, no hay un cruce de información. Y por eso decimos que debemos que tener un sistema que interoperabilice, que cruce la información de lo que declaran las empresas.

También proponen declarar como graves los delitos de corrupción en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), ¿eso lo han encontrado en algún plan de gobierno?

No, esa idea es nuestra. Es claro que hay mucha corrupción en los procesos. Y la actividad minera mueve tanto dinero que ya no solamente hay corrupción en los gobiernos regionales, en los gobiernos subnacionales, sino también en el gobierno nacional. Hemos visto casos varios donde asesores o exasesores o gente que estaba en el gobierno trabajaba para mineros, estando en el Ejecutivo, en el Ministerio de Energía y Minas, concretamente.

Y en el Congreso.

Bueno, obviamente eso es parte del resultado del fracaso de la ley MAPE, porque si tienes asesores que representan los intereses de los mineros informales e ilegales, vas a querer regular cosas que es imposible de poder reconocerlas. Al haber tanta evidencia de medidas que faciliten la informalidad y la ilegalidad, se archivó el predictamen de la ley MAPE. Nosotros pedimos esto para poner atención en algo, si hay una policía especializada en narcotráfico y hay fiscales especializados en narcotráfico, y el narcotráfico ya no representa lo que hoy en día la minería ilegal representa…

...Deberían formarse equipos especiales de la policía y de la fiscalía para ver la minería ilegal.

Sí, para investigar y abordar este tipo de delitos.

¿Diría que hay algún plan de gobierno en el que se note el esfuerzo por dar soluciones al problema de la minería ilegal?

En algunos casos aparecen propuestas interesantes. Pero a lo largo de la revisión, si ves el bosque completo, tú sientes que la mayoría de propuestas están desconectadas de todo. No hay un proceso programático. Nadie dice: el problema es este y los pasos que deberían darse son estos. Y algo de lo que no se habla es del tema de los recursos. Nadie menciona de dónde va a salir la plata.

¿Nadie?

Nadie. Y ese es un problema tremendo. Por ejemplo, en la lucha contra la minería ilegal, tenemos a la Fiscalía Ambiental, que en este momento tiene 0 soles. ❖