En un reciente video, las hermanas explicaron cómo se enteraron de sus embarazos y qué las une en esta singular situación. Las influencers, que cuentan con más de 2.5 millones de seguidores en TikTok, dieron la insólita noticia a través de un video en la red social china.

Las gemelas, que han estado en el ojo público gracias a su contenido en TikTok, compartieron que la noticia de sus embarazos llegó como una sorpresa para ambas. En su video, mencionaron que, aunque la situación es inusual, han encontrado en ella una oportunidad para fortalecer su vínculo. “Lo que realmente nos une, es la conexión que tenemos en la intimidad".

Video de las gemelas embarazadas del mismo hombre

En el video relatan como sucedieron los hechos y aseguran que pese a que no estaba planeado, se encuentran felices. “Hace tres meses estuvimos en un matrimonio y no nos cuidamos esa noche. Nos pasamos de copas. Es una noticia que no la esperábamos, pero estamos felices”, resumió el padre de los futuros bebés.

"Con cada bebé que llega, nuestro vínculo se fortalecerá aún más"

Reacciones de las redes sociales

La comunidad de TikTok ha reaccionado de diversas maneras ante la noticia. Muchos seguidores han expresado su apoyo y entusiasmo, mientras que otros han mostrado curiosidad por conocer más sobre cómo manejarán esta nueva etapa de sus vidas. Las gemelas han respondido a algunos comentarios, agradeciendo el cariño y asegurando que compartirán más detalles sobre su experiencia en el futuro.