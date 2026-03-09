Paola Rivera es considerada una de las mejores extranjeras de la Liga Peruana de Vóley. Foto: captura de La Cátedra Deportes

La Universidad San Martín cerró de gran manera su participación en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley: vencieron 3-0 a Universitario de Deportes y se adjudicaron el segundo lugar de la tabla de posiciones. Al finalizar el partido, la mexicana Paola Rivera se mostró contenta por el triunfo y, por otra parte, habló sobre la posibilidad de regresar a jugar en su país natal.

“Salimos con mucha fuerza mental, nos ayudó bastante platicar entre nosotras. Se viene una etapa difícil. Siempre queremos salir con la mejor actitud, pero a veces tenemos días buenos y malos. Tenemos algunos altibajos que debemos trabajar para salir victoriosas en esta nueva etapa”, manifestó en diálogo con 'La Cátedra Deportes'.

¿Paola Rivera regresa a la Liga de México?

Al ser consultada sobre si tiene opciones para volver a México, Paola Rivera señaló que, por un tema de programación, es muy imposible que ocurra este escenario.

“Allá termina la liga antes o igual que acá; así que, me parece que no hay posibilidad”, aseguró la armadora del conjunto santo.

Rival de San Martín en los playoffs de la Liga Peruana de Vóley

San Martín tendrá que enfrentarse a Circolo Sportivo Italiano en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. El primer partido de la serie tendrá lugar entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Partidos de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

De acuerdo al formato de la competición, las llaves se conforman según la ubicación de cada equipo en la tabla de posiciones: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.