Francia intervino "un petrolero procedente de Rusia" sancionado y sospechoso de llevar "una bandera falsa"

El presidente francés Emmanuel Macron confirmó la interceptación, por parte de Francia, de "un petrolero procedente de Rusia", mediante su cuenta de X (antes Twitter). De acuerdo con el mandatario, el navío está "sujeto a sanciones internacionales y sospechoso de enarbolar una bandera falsa". Relató que el hecho ocurrió en el mar Mediterráneo.

"Se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se ha abierto una investigación judicial. El buque ha sido desviado. Estamos decididos a hacer cumplir el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones", añadió el mandatario francés.

