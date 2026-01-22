HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Francia intervino "un petrolero procedente de Rusia" sancionado y sospechoso de llevar "una bandera falsa"

"La operación se llevó a cabo en alta mar, en el Mediterráneo, con el apoyo de varios de nuestros aliados" y el buque fue "desviado", agregó el mandatario Emmanuel Macron en el comunicado de confirmación.



La Marina francesa interceptó el jueves en el mar Mediterráneo. Foto: Composición LR

El presidente francés Emmanuel Macron confirmó la interceptación, por parte de Francia, de "un petrolero procedente de Rusia", mediante su cuenta de X (antes Twitter). De acuerdo con el mandatario, el navío está "sujeto a sanciones internacionales y sospechoso de enarbolar una bandera falsa". Relató que el hecho ocurrió en el mar Mediterráneo.

"Se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se ha abierto una investigación judicial. El buque ha sido desviado. Estamos decididos a hacer cumplir el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones", añadió el mandatario francés.

Información en desarrollo

