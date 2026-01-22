Francia intervino "un petrolero procedente de Rusia" sancionado y sospechoso de llevar "una bandera falsa"
"La operación se llevó a cabo en alta mar, en el Mediterráneo, con el apoyo de varios de nuestros aliados" y el buque fue "desviado", agregó el mandatario Emmanuel Macron en el comunicado de confirmación.
El presidente francés Emmanuel Macron confirmó la interceptación, por parte de Francia, de "un petrolero procedente de Rusia", mediante su cuenta de X (antes Twitter). De acuerdo con el mandatario, el navío está "sujeto a sanciones internacionales y sospechoso de enarbolar una bandera falsa". Relató que el hecho ocurrió en el mar Mediterráneo.
"Se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se ha abierto una investigación judicial. El buque ha sido desviado. Estamos decididos a hacer cumplir el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones", añadió el mandatario francés.
Información en desarrollo