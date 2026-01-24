HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que fue reconocido por Estados Unidos como destino seguro y confiable para turistas

El Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a un país latinoamericano en el nivel uno de seguridad para viajes, el nivel más confiable para los visitantes.

El Salvador ha sido reconocido por EE.UU. como un destino seguro para turistas.
El Salvador ha sido reconocido por EE.UU. como un destino seguro para turistas. | IA

El Gobierno de El Salvador fue incluido por Estados Unidos en la lista de destinos donde se recomienda a los viajeros tomar "precauciones normales", la alerta más baja en su sistema de seguridad, según un informe publicado el último viernes.

Esta distinción coloca a El Salvador junto a países conocidos por ser seguros, como Suiza, Japón y Australia. Según la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña, el país ahora forma parte del grupo de naciones que el Departamento de Estado de EE.UU. ha clasificado en el nivel uno de seguridad para viajes.

¿Por qué El Salvador fue reconocido como un país seguro para viajar?

El reconocimiento de la Casa Blanca se basa en la disminución notable de la actividad de las pandillas y en la histórica reducción de los homicidios y otros crímenes violentos. Este logro aumenta la confianza de los turistas internacionales, especialmente de los estadounidenses, que constituyen más del 40% de los visitantes al país.

“Gracias al arduo trabajo del Gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, lo cual hace posible que entre en esta categoría por parte de los Estados Unidos, como posible destino para viajar”, indicó la Secretaría de Prensa de la Presidencia en un comunicado oficial publicado en redes sociales.

Un país caracterizado por su bajo nivel de homicidios 

El gobierno salvadoreño reportó que en 2025 se registraron 82 homicidios en todo el país, lo que, según cifras oficiales, marca la primera vez en la historia reciente que el país cierra un año con menos de 100 asesinatos.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, destacó que esta disminución representa 32 muertes menos que en 2024 y aseguró que todos los casos han sido resueltos, según lo indicado durante el informe anual del gabinete de Seguridad y el fiscal general este mes.

Villatoro resaltó que la reducción de homicidios es histórica: “Este año se han resuelto todos los casos”, afirmó. Asimismo, señaló que bajo el gobierno actual, El Salvador ha acumulado 1.102 días sin homicidios, de los cuales 988 han ocurrido bajo el régimen de excepción que se implementó en 2022.

¿Qué otros países latinoamericanos fueron clasificados como seguros?

El listado de Estados Unidos destaca a otros países de América Latina, como Argentina y Paraguay, además de naciones europeas y asiáticas como Japón, Corea del Sur, Singapur y Australia. La inclusión de El Salvador es un logro importante para Centroamérica, ya que mejora la percepción internacional de la seguridad en la región.

Según el informe de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la clasificación de "precauciones normales" significa que El Salvador cumple con los estándares internacionales de seguridad para los turistas, lo que podría atraer a más visitantes y aumentar la confianza de los inversionistas extranjeros. Esta información ha sido compartida por medios como el Washington Post y la agencia Reuters.

