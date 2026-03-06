HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Votaciones con tablets? y Corte IDH condena a Perú | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Elecciones en Colombia este 8M: consultas interpartidistas y comicios legislativos en la recta final previa a las elecciones presidenciales

El domingo 8 de marzo, la Registraduría Nacional incluirá un tarjetón que reúne a 16 precandidatos de diversas vertientes políticas.

Colombia espera con ansias este domingo para sus elecciones.
Colombia espera con ansias este domingo para sus elecciones. | Composición LR

Este domingo, Colombia definirá la nueva composición del Congreso de la República. El proceso se desarrolla en un contexto de fragmentación, marcado por la crisis de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos movimientos políticos.

La Registraduría Nacional, máximo organismo electoral en el país, incluyó un tarjetón que agrupa a un total de 16 precandidatos de diferentes vertientes ideológicas. Estas votaciones serán un filtro que reduce el abanico de posibilidades.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La generación iraní que se rebela contra el régimen islámico: “Las vidas que perdemos deben valer la pena”

lr.pe

Petro no pedirá el tarjetón

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que no participará en los comicios del domingo. "No voy a votar por ninguna consulta. Hay que cambiar el Congreso de la República", afirmó.

En una entrevista para CNN, el analista y columnista Álvaro Ayala indicó que lo que busca el mandatario es evitar que sus bases políticas sumen votos a quienes participan, y de paso, lanzar un guiño electoral al candidato Iván Cepeda.

PUEDES VER: Estados Unidos y Venezuela alcanzan un acuerdo para reanudar las relaciones diplomáticas y consulares

lr.pe

Se mueve el péndulo político

Colombia se juega más que la elección de los nuevos integrantes del Congreso. Las consultas interpartidistas se convertirán en un termómetro de la gobernabilidad del futuro presidente, además de ofrecer una visión sobre si la izquierda o la derecha predominarán en el país.

En las calles, muchos colombianos no tienen claro cómo funciona el mecanismo, otros muestran apatía, y hay quienes aseguran que participarán en las votaciones, convencidos de que así ayudarán a que su candidato llegue con fuerza a la primera vuelta.

Más de 40 millones de personas están habilitadas para elegir a los miembros del parlamento, que cuenta con 285 escaños, en un contexto marcado por la violencia. La organización civil Misión de Observación Electoral (MOE) estima que un tercio del territorio colombiano está bajo amenaza de violencia durante estas elecciones.

PUEDES VER: Estados Unidos y Venezuela alcanzan un acuerdo para reanudar las relaciones diplomáticas y consulares

lr.pe

Encuestas en Colombia

Según reporta AFP, las últimas encuestas muestran un empate técnico entre el senador izquierdista Iván Cepeda, aliado de Petro, y el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, un abogado millonario con propuestas conservadoras.

El jurista tiene su propio movimiento político al margen de Uribe, con quien asegura tiene una "gran amistad". En caso de no contar con el apoyo del Congreso dice que gobernará mediante decretos.

La derecha propone fortalecer políticas de seguridad de mano dura, luego de que Petro intentó negociar sin éxito con los grupos criminales que se fortalecieron durante su gobierno.

Con Uribe, el Centro Democrático está "apelando a los sentimientos de una parte del electorado" nostálgico de su campaña antiguerrillas, comenta Patricia Muñoz, profesora de la Universidad Javeriana.

Notas relacionadas
Gustavo Petro es denunciado por familia de menor tras divulgar datos de su historia clínica

Gustavo Petro es denunciado por familia de menor tras divulgar datos de su historia clínica

LEER MÁS
Colombia anuncia la “Operación Binacional Espejo” con Ecuador, pero ese país lo niega

Colombia anuncia la “Operación Binacional Espejo” con Ecuador, pero ese país lo niega

LEER MÁS
Ecuador confirma ruptura unilateral con el gobierno de Petro y Noboa considera a Colombia como el "peor socio comercial"

Ecuador confirma ruptura unilateral con el gobierno de Petro y Noboa considera a Colombia como el "peor socio comercial"

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ucrania enviará "próximamente" militares a Medio Oriente para apoyar a EE.UU. contra Irán a cambio de respaldo frente a Rusia

Ucrania enviará "próximamente" militares a Medio Oriente para apoyar a EE.UU. contra Irán a cambio de respaldo frente a Rusia

LEER MÁS
Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

LEER MÁS
Trump asegura que Cuba sería su próximo objetivo, pero primero debe terminar la guerra con Irán: "Solo cuestión de tiempo"

Trump asegura que Cuba sería su próximo objetivo, pero primero debe terminar la guerra con Irán: "Solo cuestión de tiempo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro de Energía y Minas: "No tenemos gaseoducto alternativo (..) Chile, que no es productor, tiene 5 ductos"

Precios en mercados HOY 6 de marzo: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Mundo

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Estos son los 4 países de América Latina que lideran el top 5 mundial con los índices más altos de crimen organizado

Trump asegura que Cuba sería su próximo objetivo, pero primero debe terminar la guerra con Irán: "Solo cuestión de tiempo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministro de Energía y Minas: "No tenemos gaseoducto alternativo (..) Chile, que no es productor, tiene 5 ductos"

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

Votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025