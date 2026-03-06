Elecciones en Colombia este 8M: consultas interpartidistas y comicios legislativos en la recta final previa a las elecciones presidenciales
El domingo 8 de marzo, la Registraduría Nacional incluirá un tarjetón que reúne a 16 precandidatos de diversas vertientes políticas.
Este domingo, Colombia definirá la nueva composición del Congreso de la República. El proceso se desarrolla en un contexto de fragmentación, marcado por la crisis de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos movimientos políticos.
La Registraduría Nacional, máximo organismo electoral en el país, incluyó un tarjetón que agrupa a un total de 16 precandidatos de diferentes vertientes ideológicas. Estas votaciones serán un filtro que reduce el abanico de posibilidades.
Petro no pedirá el tarjetón
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que no participará en los comicios del domingo. "No voy a votar por ninguna consulta. Hay que cambiar el Congreso de la República", afirmó.
En una entrevista para CNN, el analista y columnista Álvaro Ayala indicó que lo que busca el mandatario es evitar que sus bases políticas sumen votos a quienes participan, y de paso, lanzar un guiño electoral al candidato Iván Cepeda.
Se mueve el péndulo político
Colombia se juega más que la elección de los nuevos integrantes del Congreso. Las consultas interpartidistas se convertirán en un termómetro de la gobernabilidad del futuro presidente, además de ofrecer una visión sobre si la izquierda o la derecha predominarán en el país.
En las calles, muchos colombianos no tienen claro cómo funciona el mecanismo, otros muestran apatía, y hay quienes aseguran que participarán en las votaciones, convencidos de que así ayudarán a que su candidato llegue con fuerza a la primera vuelta.
Más de 40 millones de personas están habilitadas para elegir a los miembros del parlamento, que cuenta con 285 escaños, en un contexto marcado por la violencia. La organización civil Misión de Observación Electoral (MOE) estima que un tercio del territorio colombiano está bajo amenaza de violencia durante estas elecciones.
Encuestas en Colombia
Según reporta AFP, las últimas encuestas muestran un empate técnico entre el senador izquierdista Iván Cepeda, aliado de Petro, y el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, un abogado millonario con propuestas conservadoras.
El jurista tiene su propio movimiento político al margen de Uribe, con quien asegura tiene una "gran amistad". En caso de no contar con el apoyo del Congreso dice que gobernará mediante decretos.
La derecha propone fortalecer políticas de seguridad de mano dura, luego de que Petro intentó negociar sin éxito con los grupos criminales que se fortalecieron durante su gobierno.
Con Uribe, el Centro Democrático está "apelando a los sentimientos de una parte del electorado" nostálgico de su campaña antiguerrillas, comenta Patricia Muñoz, profesora de la Universidad Javeriana.