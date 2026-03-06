HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV
Azucena Calvay celebrará su tercer aniversario en El Huaralino junto a Caribeños de Guadalupe, Los Rebeldes de la Cumbia y más artistas

La cantante chiclayana Azucena Calvay , conocida por su música y su camino a la medicina, agradece al público por su apoyo a lo largo de estos tres años de carrera.

Azucena Calvay celebra su tercer aniversario con un gran concierto el 21 de marzo en el Huaralino Internacional de Los Olivos, acompañada de amigos y colegas.
¡Tirará la casa por la ventana! Después de varios días de jugar a la intriga sobre su tercer aniversario, la cantante chiclayana Azucena Calvay anunció que su esperado concierto se llevará a acabo este sábado 21 de marzo en el Huaralino Internacional de Los Olivos y la acompañarán amigos, familiares y colegas de otras agrupaciones. 

“Ya pasaron 3 años de mucho trabajo y aprendizaje, estaba con tantas ganas de anunciar mi aniversario y por fin lo pude hacer, espero me puedan acompañar en este día tan especial. Gracias al público por seguir escuchando mi música”, mencionó Azucena Calvay, quien se hizo conocida por hacer música mientras se preparaba para ser doctora.

Invitados especiales como Los Rebeldes de la cumbia y Los Hnos Castro se sumarán a la celebración. Foto: difusión.

Azucena Calvay se reencontrará con Los Rebeldes de la cumbia

A través de sus redes sociales, la intérprete del ‘Mix dejar de amarte’ expresó su emoción por este gran aniversario, donde estará acompañada de Los Rebeldes de la cumbia, grupo que la acogió en sus inicios como cantante de cumbia. Al parecer, Azucena ya ha limado asperezas con sus excompañeros, quienes no la trataron de la mejor manera en su show de despedida.

Al tercer aniversario de Azucena Calvay, producido por Vega Producciones, la reconocida productora que representa a la cantante de cumbia; también llegarán Los Hnos Castro, grupo que le gusta mucho y que grabó uno de sus temas a su estilo. Otra de las agrupaciones invitadas son Los Caribeños de Guadalupe, que hace poco grabó temas junto a Corazón Serrano y Pamela Franco. 

No serán los únicos. En los próximos días se seguirán anunciando a más artistas o grupos invitados. Cabe indicar que las entradas ya están a la venta en Vaope.com y AltokeTicket.com.pe.

Cabe resaltar que la catalogada ‘Reina de las despechadas’ hace un mes lanzó en sus redes sociales su nuevo éxito ‘Mix sin tu cariño’ que fue grabado en las islas flotantes del lago titicaca con todo el equipo de Vega Producciones.


