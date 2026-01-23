HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,2 remeció Pisco, según IGP
Sismo de magnitud 4,2 remeció Pisco, según IGP     Sismo de magnitud 4,2 remeció Pisco, según IGP     Sismo de magnitud 4,2 remeció Pisco, según IGP     
EN VIVO

Rospigliosi una vez más, Gilbert Violeta y Alejandro Salas en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Primera ministra de Japón disuelve el Parlamento en búsqueda de celebrar elecciones y fortalecer su gobierno

Sanae Takaichi aspira a que la coalición de su partido en la Cámara Baja del Parlamento japonés obtenga más escaños, lo que le permitirá aprobar políticas para abordar la elevada inflación.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió el Parlamento para celebrar elecciones legislativas anticipadas.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió el Parlamento para celebrar elecciones legislativas anticipadas. | Foto: composición LR

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció la disolución del Parlamento, lo que da paso a elecciones anticipadas para el 8 de febrero. La mandataria busca aprovechar los elevados niveles de aprobación de su gabinete para fortalecer la posición de su organización, el Partido Liberal Democrático, en el Legislativo.

De esta manera, la primera mujer en liderar el país del sol naciente podría llevar a cabo sus iniciativas enfocadas en salvaguardar los hogares frente al incremento del costo de la vida y aumentar la inversión en defensa. La estrategia de Takaichi fue comunicada el lunes, en medio de un período de incertidumbre política y económica que vive el archipiélago.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: ¿Por qué Japón reactivó la central nuclear más grande del mundo si estuvo inactiva debido a la catástrofe de Fukushima de 2011?

lr.pe

Disuelven el parlamento en Japón y convocan elecciones anticipadas

El presidente de la Cámara Baja, Fukushiro Nukaga, quien también está afiliado al Partido Liberal Democrático, comunicó la disolución oficial de la misma mediante la lectura de una carta. Durante este evento, los legisladores japoneses expresaron su apoyo con el tradicional grito de guerra "banzai".

“Me jugaré mi puesto como primera ministra con estos resultados electorales”, afirmó Takaichi el lunes al revelar su intención de convocar elecciones. Adicionalmente, la funcionaria subrayó que, si no logra obtener una mayoría, es probable que otro político asuma el poder.

Takaichi confía en que el respaldo hacia su gabinete le permita ampliar el número de partidarios en la Cámara, ya que actualmente cuenta con una escasa mayoría, a pesar de haber formado una coalición con el Partido de la Innovación de Japón. Sin embargo, su partido enfrenta desafíos, como bajos niveles de aprobación y una serie de controversias.

PUEDES VER: Japón y EE.UU. refuerzan su cooperación en misiles y ejercicios militares en medio de presiones de China

lr.pe

¿Cuál es la situación económica de Japón?

Este viernes se publicaron datos oficiales que revelan una desaceleración en la inflación de la economía japonesa al cierre de 2025. El descenso se atribuye, en gran medida, a los subsidios otorgados por el gobierno para la electricidad y el gas. En diciembre, los precios al consumidor, excluyendo los alimentos frescos, que suelen ser más volátiles, crecieron 2,4%.

Así, representa una significativa desaceleración respecto al 3% registrado en noviembre. A pesar de ello, la cifra continúa por encima de la meta del 2% establecida por el banco central de Japón. El descontento generalizado por el aumento del costo de vida fue un factor determinante en la renuncia del exprimer ministro Shigeru Ishiba, quien fue reemplazado por Takaichi en octubre.

Japón, que ha lidiado con la deflación desde hace décadas, actualmente enfrenta una agobiante inflación. Las presiones inflacionarias se han visto impulsadas por la persistente debilidad del yen, lo que ha encarecido notablemente las importaciones en el país. El precio del arroz, un alimento esencial en la dieta de los hogares japoneses, se duplicó en comparación con el año anterior, aunque en los últimos meses se ha estabilizado.

Con el objetivo de enfrentar los desafíos económicos, el gabinete de Takaichi dio luz verde a un presupuesto histórico de 122,3 billones de yenes, equivalente a aproximadamente US$770.000 millones, para el año fiscal que iniciará en abril de 2026.

Notas relacionadas
China desafía a Japón y presenta el tren bala más rápido del mundo: alcanza una velocidad de 450 km/h

China desafía a Japón y presenta el tren bala más rápido del mundo: alcanza una velocidad de 450 km/h

LEER MÁS
Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales firmaron nuevo acuerdo militar para producir misiles

Estas 2 potencias globales firmaron nuevo acuerdo militar para producir misiles

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

LEER MÁS
Emiratos Árabes elegiría a este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

Emiratos Árabes elegiría a este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Mundo

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025