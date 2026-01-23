La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció la disolución del Parlamento, lo que da paso a elecciones anticipadas para el 8 de febrero. La mandataria busca aprovechar los elevados niveles de aprobación de su gabinete para fortalecer la posición de su organización, el Partido Liberal Democrático, en el Legislativo.

De esta manera, la primera mujer en liderar el país del sol naciente podría llevar a cabo sus iniciativas enfocadas en salvaguardar los hogares frente al incremento del costo de la vida y aumentar la inversión en defensa. La estrategia de Takaichi fue comunicada el lunes, en medio de un período de incertidumbre política y económica que vive el archipiélago.

Disuelven el parlamento en Japón y convocan elecciones anticipadas

El presidente de la Cámara Baja, Fukushiro Nukaga, quien también está afiliado al Partido Liberal Democrático, comunicó la disolución oficial de la misma mediante la lectura de una carta. Durante este evento, los legisladores japoneses expresaron su apoyo con el tradicional grito de guerra "banzai".

“Me jugaré mi puesto como primera ministra con estos resultados electorales”, afirmó Takaichi el lunes al revelar su intención de convocar elecciones. Adicionalmente, la funcionaria subrayó que, si no logra obtener una mayoría, es probable que otro político asuma el poder.

Takaichi confía en que el respaldo hacia su gabinete le permita ampliar el número de partidarios en la Cámara, ya que actualmente cuenta con una escasa mayoría, a pesar de haber formado una coalición con el Partido de la Innovación de Japón. Sin embargo, su partido enfrenta desafíos, como bajos niveles de aprobación y una serie de controversias.

¿Cuál es la situación económica de Japón?

Este viernes se publicaron datos oficiales que revelan una desaceleración en la inflación de la economía japonesa al cierre de 2025. El descenso se atribuye, en gran medida, a los subsidios otorgados por el gobierno para la electricidad y el gas. En diciembre, los precios al consumidor, excluyendo los alimentos frescos, que suelen ser más volátiles, crecieron 2,4%.

Así, representa una significativa desaceleración respecto al 3% registrado en noviembre. A pesar de ello, la cifra continúa por encima de la meta del 2% establecida por el banco central de Japón. El descontento generalizado por el aumento del costo de vida fue un factor determinante en la renuncia del exprimer ministro Shigeru Ishiba, quien fue reemplazado por Takaichi en octubre.

Japón, que ha lidiado con la deflación desde hace décadas, actualmente enfrenta una agobiante inflación. Las presiones inflacionarias se han visto impulsadas por la persistente debilidad del yen, lo que ha encarecido notablemente las importaciones en el país. El precio del arroz, un alimento esencial en la dieta de los hogares japoneses, se duplicó en comparación con el año anterior, aunque en los últimos meses se ha estabilizado.

Con el objetivo de enfrentar los desafíos económicos, el gabinete de Takaichi dio luz verde a un presupuesto histórico de 122,3 billones de yenes, equivalente a aproximadamente US$770.000 millones, para el año fiscal que iniciará en abril de 2026.