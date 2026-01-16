HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Japón y EE.UU. refuerzan su cooperación en misiles y ejercicios militares en medio de presiones de China

Los ministros de Defensa de Japón y Estados Unidos confirmaron su inquebrantable alianza y decidieron desarrollar misiles aire-aire e interceptores, además de realizar maniobras conjuntas complejas.

Japón y EE.UU. reforzarán su cooperación en misiles y ejercicios militares.
Japón y EE.UU. reforzarán su cooperación en misiles y ejercicios militares. | Difusión

Este viernes 16 de enero, Japón y Estados Unidos decidieron fortalecer su colaboración en la producción de equipo de defensa, como misiles, y aumentar su presencia militar en las aguas del suroeste de Japón, en respuesta a la creciente presión de China sobre su vecino asiático.

El acuerdo se alcanzó después de una reunión entre el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en Washington. Durante el encuentro, ambos reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en temas relacionados con las cadenas de suministro, incluido los minerales esenciales.

Una alianza inquebrantable entre ambas potencias

El Ministerio de Defensa de Japón señaló, a través de un comunicado, que la situación de seguridad en Asia se está deteriorando, "los dos ministros confirmaron que la alianza entre Japón y Estados Unidos sigue siendo absolutamente inquebrantable". Ambos países acordaron continuar con el desarrollo conjunto de misiles aire-aire e interceptores tierra-aire. Además, decidieron avanzar en la realización de maniobras conjuntas más complejas y prácticas en distintos lugares, incluida la región suroeste, según el comunicado.

Una de las principales prioridades de Japón es fortalecer la defensa en la llamada región "suroeste", que incluye áreas como la isla subtropical de Okinawa. Este enfoque forma parte de los esfuerzos de Japón por aumentar su presupuesto militar. Okinawa, donde se encuentran la mayoría de las bases militares estadounidenses en Japón, es un punto estratégico clave para Estados Unidos en su vigilancia sobre China, el estrecho de Taiwán y la península de Corea.

El récord de presupuesto militar por parte de Japón

Tokio ha aumentado de forma constante su presupuesto militar, alcanzando en diciembre un nuevo récord de nueve billones de yenes en gastos de defensa para el próximo año fiscal, según lo aprobado por el gobierno de Sanae Takaichi.

Al comienzo de su reunión con el ministro japonés, Shinjiro Koizumi, Pete Hegseth, elogió este esfuerzo y lo calificó de “realismo duro; enfoque práctico y de sentido común que une nuestros dos intereses nacionales vitales”, según el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

La reunión fue precedida por una sesión de entrenamiento conjunto en un gimnasio militar, en la que ambos participaron. “El entrenamiento al estilo estadounidense fue muy exigente”, comentó Koizumi en su cuenta de X. “El entrenamiento al estilo militar estadounidense fue muy duro”, señaló Koizumi en X. “Pero hice lo que pude para salir adelante, diciéndome: ‘Todo esto es para fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos’”, agregó.

La disputa entre Japón y China

Japón se encuentra en medio de una intensa disputa diplomática con China, la cual se originó después que, en noviembre del año pasado, la primera ministra Sanae Takaichi sugiriera que Tokio podría intervenir militarmente si Pekín atacara Taiwán.

China, que considera a Taiwán como parte de su territorio y busca recuperarlo, incluso por la fuerza, respondió con gran enojo y bloqueó las exportaciones a Japón de productos de "doble uso" civil y militar.

Esta medida aumentó las preocupaciones en Tokio sobre la posibilidad de que Pekín interrumpiera el suministro de tierras raras, elementos esenciales en áreas como la defensa y la tecnología.

