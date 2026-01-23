China presentó su moderno tren bala que viaja a de 450 km/h y reta a Japón. | Difusión

China ha dado un avance significativo en el campo del transporte ferroviario al revelar sus prototipos CR450, un tren bala innovador que tiene el potencial de cambiar por completo las expectativas de velocidad en las vías.

Este modelo, creado por el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China (CRRC), alcanzó los 450 km/h durante las pruebas, lo que lo posicionará como el tren bala más rápido del planeta y con lo que reafirmará, además, la posición de liderazgo de China sobre Japón en el ámbito de la tecnología ferroviaria.

Un paso importante para los trenes bala

El tren CR450 marca una mejora notable en comparación con su antecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente alcanza una velocidad de 350 km/h, según informa la agencia china Xinhua. Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, están disponibles en dos versiones: el CR450AF y el CR450BF, ambos con ocho vagones, de los cuales cuatro son motorizados y cuatro no, según lo informado por CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes en China.

En relación con los modelos anteriores, el CR450 tendrá una resistencia operativa reducida en un 22% y su peso se verá disminuido en un 10%, según el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China. Estos trenes de alta velocidad cuentan con un sistema de tracción avanzado que utiliza imanes y es enfriado por agua de forma permanente, además de un sistema de bogies altamente confiable y estable.

Una tecnología china de última generación

Los nuevos trenes de China están equipados con un avanzado sistema de frenado de emergencia que ofrece varios niveles de seguridad, junto con más de 4.000 sensores para monitorear en tiempo real los elementos clave del tren.

Este sistema de monitoreo cubre aspectos como la estructura de los vagones, el pantógrafo de alta tensión, los sistemas de control del tren y los detectores de incendios. CRRC también ha incorporado un sistema de comunicación de largo alcance, diseñado para mejorar la respuesta en situaciones de emergencia.

Además, el CR450 presenta una nueva estructura de sujeción en los boogies, lo que reduce la resistencia al aire cuando el tren alcanza altas velocidades. El diseño frontal del tren ha sido optimizado con una forma más aerodinámica, parabrisas que cortan el viento y el uso de materiales ligeros en su construcción.

Un referente en el sector ferroviario

El CR450 se presenta como un modelo bastante destacado en el ámbito de los trenes de alta velocidad a nivel mundial. Mientras que el Shinkansen japonés, el famoso “tren bala”, alcanza una velocidad máxima de 320 km/h en sus versiones más modernas como el N700, y el ICE 3 de Alemania llega a los 330 km/h, el CR400 'Fuxing' de China ya opera a 350 km/h. En comparación, el CR450 resalta por su rendimiento superior.

Sin embargo, el liderazgo de China no se limita solo a la velocidad. El país ha establecido la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, con casi 47.000 kilómetros de líneas en funcionamiento, lo que reafirma su papel clave en el desarrollo de este tipo de transporte.

Este avance tecnológico ha ganado reconocimiento internacional. Beijing ha sido elegida como la sede del Congreso Mundial sobre Ferrocarriles de Alta Velocidad de la UIC, que se llevará a cabo en julio de 2025. En dicho evento, el CR450 será uno de los principales protagonistas, y se espera que comience a operar de forma comercial en 2026.