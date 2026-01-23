HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

Rospigliosi una vez más, Gilbert Violeta y Alejandro Salas en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

China desafía a Japón y presenta el tren bala más rápido del mundo: alcanza una velocidad de 450 km/h

Con más de 4.000 sensores para monitoreo y un sistema de comunicación mejorado, este tren bala reafirma el liderazgo de China en el transporte ferroviario de alta velocidad a nivel mundial.

China presentó su moderno tren bala que viaja a de 450 km/h y reta a Japón.
China presentó su moderno tren bala que viaja a de 450 km/h y reta a Japón. | Difusión

China ha dado un avance significativo en el campo del transporte ferroviario al revelar sus prototipos CR450, un tren bala innovador que tiene el potencial de cambiar por completo las expectativas de velocidad en las vías.

Este modelo, creado por el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China (CRRC), alcanzó los 450 km/h durante las pruebas, lo que lo posicionará como el tren bala más rápido del planeta y con lo que reafirmará, además, la posición de liderazgo de China sobre Japón en el ámbito de la tecnología ferroviaria.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

lr.pe

Un paso importante para los trenes bala

El tren CR450 marca una mejora notable en comparación con su antecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente alcanza una velocidad de 350 km/h, según informa la agencia china Xinhua. Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, están disponibles en dos versiones: el CR450AF y el CR450BF, ambos con ocho vagones, de los cuales cuatro son motorizados y cuatro no, según lo informado por CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes en China.

En relación con los modelos anteriores, el CR450 tendrá una resistencia operativa reducida en un 22% y su peso se verá disminuido en un 10%, según el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China. Estos trenes de alta velocidad cuentan con un sistema de tracción avanzado que utiliza imanes y es enfriado por agua de forma permanente, además de un sistema de bogies altamente confiable y estable.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

Una tecnología china de última generación

Los nuevos trenes de China están equipados con un avanzado sistema de frenado de emergencia que ofrece varios niveles de seguridad, junto con más de 4.000 sensores para monitorear en tiempo real los elementos clave del tren.

Este sistema de monitoreo cubre aspectos como la estructura de los vagones, el pantógrafo de alta tensión, los sistemas de control del tren y los detectores de incendios. CRRC también ha incorporado un sistema de comunicación de largo alcance, diseñado para mejorar la respuesta en situaciones de emergencia.

Además, el CR450 presenta una nueva estructura de sujeción en los boogies, lo que reduce la resistencia al aire cuando el tren alcanza altas velocidades. El diseño frontal del tren ha sido optimizado con una forma más aerodinámica, parabrisas que cortan el viento y el uso de materiales ligeros en su construcción.

PUEDES VER: Estas 2 potencias globales firmaron nuevo acuerdo militar para producir misiles

lr.pe

Un referente en el sector ferroviario

El CR450 se presenta como un modelo bastante destacado en el ámbito de los trenes de alta velocidad a nivel mundial. Mientras que el Shinkansen japonés, el famoso “tren bala”, alcanza una velocidad máxima de 320 km/h en sus versiones más modernas como el N700, y el ICE 3 de Alemania llega a los 330 km/h, el CR400 'Fuxing' de China ya opera a 350 km/h. En comparación, el CR450 resalta por su rendimiento superior.

Sin embargo, el liderazgo de China no se limita solo a la velocidad. El país ha establecido la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, con casi 47.000 kilómetros de líneas en funcionamiento, lo que reafirma su papel clave en el desarrollo de este tipo de transporte.

Este avance tecnológico ha ganado reconocimiento internacional. Beijing ha sido elegida como la sede del Congreso Mundial sobre Ferrocarriles de Alta Velocidad de la UIC, que se llevará a cabo en julio de 2025. En dicho evento, el CR450 será uno de los principales protagonistas, y se espera que comience a operar de forma comercial en 2026.

Notas relacionadas
¿Por qué Estados Unidos quiere instalar tecnología nuclear en la Luna y redefinir su estrategia espacial frente a China?

¿Por qué Estados Unidos quiere instalar tecnología nuclear en la Luna y redefinir su estrategia espacial frente a China?

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

LEER MÁS
Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Mundo

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025