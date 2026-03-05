Presidente de la beneficencia destaca objetivo social de la carrera | LR

La Sociedad de Beneficencia de Trujillo anunció la primera carrera solidaria denominada “Héroes que Corren”, una actividad deportiva que busca recaudar fondos para fortalecer la atención que brinda la institución a niños y adultos mayores en situación vulnerable. El anuncio lo realizó el presidente del directorio, Horacio Alba, en Trujillo.

El evento contará con dos modalidades: una recreativa de 5 kilómetros y otra competitiva de 10 kilómetros; esta última entregará premios en efectivo a los ganadores.

Carrera solidaria en Trujillo

Alba precisó que el objetivo principal no es el incentivo económico, sino promover una causa social que permita ampliar los servicios que brinda la beneficencia. “No le estamos apuntando mucho al premio porque queremos difundir que esta es una actividad estrictamente social”, señaló.

Asimismo, explicó que el aporte de los participantes permitirá apoyar a menores que no cuentan con un lugar adecuado para estudiar o que no tienen garantizado el desayuno, así como a adultos mayores que necesitan alimentación y cobijo.

El representante de la institución indicó que se proyecta alcanzar al menos 1.000 participantes, lo que permitiría incrementar en más de 20% la capacidad de atención de los programas sociales que administra la beneficencia.

Actualmente, la institución brinda apoyo a más de 50 niños y alrededor de 60 adultos mayores, quienes reciben alimentos en su comedor solidario.