La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) informó que la planta japonesa de energía Kashiwazaki-Kariwa, considerada la central nuclear más grande del mundo, reanudará actividades por primera vez desde la catástrofe de Fukushima de 2011. La reactivación, aprobada por el gobierno de la provincia de Niigata, ocurre a pesar de las persistentes preocupaciones de la población.

De acuerdo con una encuesta realizada en septiembre de 2025 por la prefectura de Niigata, el 60% de los habitantes se oponía al reinicio de las operaciones en Kashiwazaki-Kariwa, mientras que solo el 37% respaldaba la iniciativa. En ese contexto, el portavoz de TEPCO, Tatsuya Matoba, indicó a la agencia AFP que el reactor se encenderá a las 7:02 de la noche de este miércoles 21 de enero de 2026.

¿Por qué Japón reactivó la central nuclear más grande del mundo en 2026?

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) detalló que solo uno de los siete reactores de la planta Kashiwazaki-Kariwa será reactivado en 2026. Para evitar la posibilidad de un accidente grave, se implementó un muro antisunami de 15 metros de altura, sistemas de energía de emergencia elevados y otras mejoras de seguridad.

Las operaciones se reiniciarán pese a que la central nuclear más grande del mundo estuvo inactiva desde 2011, cuando un terremoto y un tsunami provocaron la fusión de tres reactores en Fukushima Daiichi. Desde entonces, Japón solo puso en marcha 14 reactores bajo estrictos estándares de seguridad, aunque actualmente 13 de ellos se encuentran en funcionamiento.

Sin embargo, el gobierno japonés, liderado por la primera ministra Sanae Takaichi, está impulsando el regreso de la energía nuclear para reducir la dependencia de combustibles fósiles, alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y abastecer la creciente demanda energética asociada al desarrollo de la inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la catástrofe nuclear de Fukushima de 2011?

El Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) explicó que un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter produjo un tsunami con olas de más de 10 metros de altura. Este episodio, conocido como el Gran Terremoto del Japón Oriental, ocurrió el 11 de marzo de 2011 y provocó un accidente grave en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Debido a la catástrofe, se explotaron los reactores 1, 3 y 4 de la mencionada planta. Más de 18,000 personas murieron como consecuencia de la tragedia.

Por ello, se cerró completamente la central Kashiwazaki-Kariwa, ubicada a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio. Hasta la central nuclear más grande del mundo llegaron manifestantes que desafiaron el frío japonés para oponerse a la reactivación. "La situación sigue sin estar bajo control en Fukushima, ¿y TEPCO pretende reactivar una planta? Para mí, eso es absolutamente inaceptable", expresó Keisuke Abe (81). Para reforzar la negativa, se mencionaron antecedentes de encubrimientos, incidentes menores y planes de evacuación que consideran insuficientes.