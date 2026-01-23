Estos son los 5 países con mayor concentración de riqueza en América Latina en 2026, según Oxfam

Un informe de la ONG internacional Oxfam, presentado el último jueves en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, reveló cuáles son los países de Latinoamérica que concentran la mayor parte de la riqueza en una región marcada por profundas desigualdades sociales y económicas. En estos países, además, las fortunas de los millonarios crecen a un ritmo 16 veces más rápido que en otras partes del mundo.

Según el informe, citado por Bloomberg, las zonas con mayor concentración de riqueza extrema en Latinoamérica se encuentran en cinco países, los cuales se mantienen como los principales centros de acumulación de dinero en manos de unas pocas personas.

¿Quiénes son los 5 países con mayor concentración de riqueza en América Latina?

Brasil lidera la lista con 66 millones que suman una fortuna conjunta de 253.196 millones de dólares, una cifra superior al Producto Interno Bruto (PIB) de varios países centroamericanos en total.

De acuerdo con los datos de la ONG, México ocupa el segundo lugar en la región, con una concentración de 219.000 millones de dólares. Los millonarios mexicanos controlan grandes empresas en sectores como telecomunicaciones y comercio minorista.

En la lista siguen Chile, con 54.400 millones de dólares, Colombia con 42.000 millones y Argentina con 19.800 millones. A pesar de enfrentar crisis económicas recurrentes, estos países mantienen una élite adinerada con activos en dólares, altamente concentrados.

El segundo grupo de países latinoamericanos

Oxfam identificó un segundo grupo de países compuesto por Belice, con 13.200 millones de dólares; San Cristóbal y Nieves, con 9.700 millones; Venezuela, con 7.300 millones; Perú, con 3.100 millones; y Barbados, con 1.000 millones.

El informe también resalta que solo el 1 % de la población de Latinoamérica y el Caribe, alrededor de 7 millones de personas, posee el 36 % de la riqueza total de una región que cuenta con aproximadamente 670 millones de habitantes, según los datos de la CEPAL.

Las razones que explican la desigualdad de fortuna

El análisis señala que esta visible desigualdad en fortuna no es casual, sino el resultado de tres factores clave: la prevalencia de la herencia, el control de sectores estratégicos y sistemas fiscales regresivos que favorecen a los más ricos. Un ejemplo de esto es que el 53,8 % de los millonarios en Latinoamérica heredó su fortuna, mientras que a nivel mundial ese porcentaje es del 37,3 %.

Asimismo, el 65 % de estas grandes fortunas se encuentran concentradas en monopolios u oligopolios de sectores como las finanzas, la energía y las telecomunicaciones, industrias que obtienen ingresos directamente del consumo básico de la población. Otro dato importante es que en la región se imponen mayores cargas fiscales sobre el consumo, a través del impuesto al valor agregado (IVA), y sobre las ganancias derivadas del trabajo, en comparación con las grandes rentas.

Una vida de esfuerzo frente a un solo día de fortuna

El informe destaca una cifra impactante ante esta realidad. Oxfam revela que, mientras la fortuna de los millonarios crece en promedio en 491.198 dólares diarios, un trabajador común apenas gana 4.815 dólares al año. Esto significa que un empleado necesitaría trabajar 102 años para alcanzar lo que un magnate gana en solo 24 horas.

El reporte advierte que "la riqueza de los milmillonarios parece funcionar de forma independiente del resto de la sociedad". Además, resalta que el 50 % más pobre de la población posee solo el 3 % de la riqueza, mientras que las élites aumentan su patrimonio a un ritmo de 54 millones de dólares por día.

Para Oxfam, una desigualdad tan profunda plantea un gran riesgo: las élites adineradas podrían usar su poder para influir en decisiones políticas, macroeconómicas, ambientales, fiscales y laborales, llegando incluso a dominar y controlar el Estado.