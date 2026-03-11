Es falso que carretera en Huánuco haya sido bloqueada por huaico: imagen fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Carretera en Huánuco ha sido bloqueada recientemente por un huaico.

LO VERDADERO:

La imagen presenta inconsistencias que ponen en duda su veracidad: la textura del lodo y la posición de las personas que observan el supuesto desastre natural.

La imagen se analizó con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, los cuales determinaron su manipulación en más de un 99%. También se utilizó SynthID, cuyo análisis indicó que la imagen se creó con herramientas de Google.

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), al día 11 de marzo no existen reportes de bloqueos en Huánuco por desastres naturales.

En redes sociales circula una imagen que muestra un aparente bloqueo en la carretera Huánuco-Tingo María por un deslizamiento de lodo. No obstante, al analizar la foto se detectaron varias inconsistencias, como la textura poco natural del mismo y la posición de los testigos. Al analizar la imagen con detectores como Hive Moderation, Sightengine y SynthID, se concluyó que se generó con inteligencia artificial en más de un 99%. Asimismo, al consultar el Mapa Interactivo de Alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), no se encontraron reportes de bloqueos en Huánuco. Por estos motivos, el contenido viralizado es falso.

Detalles del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook está circulando una imagen que es atribuida a un bloqueo en la carretera Huánuco-Tingo María a causa de un huaico. Sin embargo, a pesar de que aparenta ser real, presenta algunas inconsistencias que ponen en duda su origen.

Contenido publicado en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones más viralizadas, difundida el último 11 de febrero, superó las 1.100 vistas, 99 comentarios y 357 compartidos en Facebook.

Publicación con mayor interacción en Facebook hasta el cierre de esta nota. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

En la imagen se detectan inconsistencias en la textura del lodo y en los testigos, pues todos observan hacia una misma dirección y sus cuerpos parecen estar en una posición similar. Además, nadie está usando celulares u otros dispositivos tecnológicos, algo inusual en el 2026, especialmente cuando se trata de desastres naturales o algún otro evento relevante en el país.

Detalles de los testigos del supuesto desastre natural. Foto: Facebook

Tras analizar la foto con las herramientas Hive Moderation y Sightengine, se concluyó que esta se elaboró en más de un 99% con IA. Además, acorde a SynthID, el material contiene la marca de agua de Google, por lo que "la totalidad o una parte significativa de la imagen fue generada o editada con las herramientas de inteligencia artificial de Google".

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen con SynthID. Foto: SynthID

Por último, tras revisar el Mapa Interactivo de Alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), que permite verificar en tiempo real si las carreteras del país están libres, no se encontraron reportes de bloqueos por fenómenos naturales en Huánuco.

Mapa Interactivo de Alertas de la SUTRAN. Foto: SUTRAN

Por los motivos indicados en párrafos anteriores, el contenido que se viene difundiendo en redes es falso.

Conclusión

En síntesis, es falsa la imagen viralizada de un supuesto bloqueo en la carretera Huánuco-Tingo María a causa de un huaico. El análisis con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y SynthID reveló que se generó con inteligencia artificial. Además, el Mapa Interactivo de Alertas de la SUTRAN no registra ninguna interrupción por causas naturales en la zona.

