Trump sigue escupiendo al cielo

El mensaje al mundo que acaba de dar Mark Carney, primer ministro de Canadá, en el foro de Davos (Suiza), ha sido que el orden mundial como lo conocíamos ha desaparecido, y que las potencias intermedias deben unirse ante la voracidad de las grandes potencias. Este poco velado ataque a Donald Trump fue aplaudido por la concurrencia.
Las palabras de Carney expresaron el hartazgo que empieza a crecer en torno a Trump, como un cansancio frente a su prepotencia y su arbitrariedad, al lado de un sentimiento de que el mundo entero está en peligro. Hoy nadie descarta ser invadido por tropa yanqui, y la vecina Canadá, ya amenazada con la anexión, está entre quienes más lo temen.
La situación, dentro y fuera de los EE.UU, está llegando a un grado que ya se presta a hacer preguntas acerca de la salud mental de Trump y el significado de sus gestos narcisistas. Su disposición a recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz que le dió Corina Machado, una farsa de subido tono shakesperiano, refrendada por su carta a los noruegos, ha levantado las cejas de los psicólogos del mundo.
Por lo pronto esta edición de Davos es la de la captura de Groenlandia por parte de Trump sí o sí. Es la misma semana en que el republicano invitó a Vladimir Putin y a Benjamín Netanyahu a unirse a un comité de gestión de la paz en Gaza destruida. Una verdadera burla, a la que los dos carniceros se van a sumar con todo gusto.
Los países de la Unión Europea comienzan a movilizar fuerzas para defender a Groenlandia de un golpe de mano desde Washington. Mientras tanto Trump difunde mapas de los EE.UU a la medida de sus fantasías. Todo para defenderse de los rusos, dice. Los mismos rusos con los que viene colaborando y haciendo negocios en desmedro de los europeos.
El mensaje de Carney, quien despegó de Davos antes de que Trump se instalara allí, no pasará inadvertido. Unirse frente a Trump es un punto en agenda de cada vez más personas, instituciones y países, dentro y fuera de los EE.UU. Por lo pronto Europa está cada vez más consciente de que no puede contar con Trump como amigo, sino como un peligro que ronda.
Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Francia. Beca Guggenheim. Muy poco X. Cero Facebook. Cero Instagram, cero TikTok. Poemario más reciente: Chifa de Lambayeque (Lima, Personaje Secundario, 2024). Próximo poemario será la quinta edición de Sobrevivir. Acaba de reeditar el poemario Los asesinos de la Última Hora (Lima, Cepo para Nutria, 2025).