¿Qué significa y por qué aparece la frase "In God we Trust" en todos los billetes de dólar estadounidense?

La inscripción "In God we Trust" figura en todos los billetes estadounidenses y refleja una relación histórica entre religión y vida pública. | AFP | Wakil Kohsar

Estados Unidos mantiene una inscripción común en todos sus billetes que suele pasar desapercibida para los comerciantes, consumidores y el público en general. La frase “In God we Trust” acompaña al dólar en cada denominación y forma parte de los elementos permanentes del sistema monetario del país.

La presencia de esta inscripción no responde a un criterio decorativo ni reciente. El lema se incorporó en un contexto específico y terminó por consolidarse como una definición institucional que vincula al Estado, su historia política y la circulación de su moneda.

¿Por qué aparece la frase "In God we Trust" en el dólar estadounidense?

La frase “In God we Trust” comenzó a utilizarse durante la Guerra Civil de Estados Unidos, en el siglo XIX. En 1864, el entonces secretario del Tesoro, Salmon P. Chase, impulsó su inclusión en algunas monedas tras recibir solicitudes de ciudadanos que pedían reflejar la fe religiosa en el dinero nacional, según registros oficiales del Departamento del Tesoro.

Décadas más tarde, en 1956, el Congreso aprobó una ley que declaró el lema como consigna nacional. La norma, promulgada durante la administración de Dwight D. Eisenhower, ordenó que la inscripción figurara de manera obligatoria en todos los billetes y monedas en circulación, en un contexto marcado por la Guerra Fría y la confrontación ideológica con el comunismo.

La inclusión de esta frase expresa una referencia histórica a la relación entre religión y vida pública en Estados Unidos, sin establecer una confesión oficial. Su uso ha sido respaldado por decisiones legislativas y judiciales que la consideran una expresión tradicional integrada a la identidad nacional.

El lema convive con otras consignas históricas del país, como “E pluribus unum”, presente en el Gran Sello desde el siglo XVIII. En el caso del dólar, la frase se mantiene como un elemento fijo del diseño monetario y continúa apareciendo en cada emisión, independientemente de cambios políticos o económicos.

Curiosidades del dólar

El dólar estadounidense presenta particularidades que lo distinguen dentro del sistema monetario global. Todas sus denominaciones mantienen el mismo tamaño desde 1929, una decisión adoptada para reducir costos de producción y facilitar su manejo. Ningún billete muestra a una persona viva y la mayoría de los retratos corresponden a presidentes, con la excepción de Alexander Hamilton y Benjamin Franklin. Además, no está hecho de papel tradicional, sino de una mezcla de algodón y lino que prolonga su duración en circulación.

Otra característica poco conocida es la presencia de símbolos y marcas de seguridad que varían según la serie y el año de emisión. Además, algunos billetes incluyen microimpresiones, hilos de seguridad y tintas que cambian de color al inclinarse.

Por otro lado, otra de las cosas más 'extrañas' de esta moneda nacional es el mismo billete de dos dólares, que sigue siendo de curso legal, pero que, por su baja emisión, se hizo menos frecuente en transacciones cotidianas.