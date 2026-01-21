HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

¿Qué significa y por qué aparece la frase "In God we Trust" en todos los billetes de dólar estadounidense?

La inscripción "In God we Trust" data de la Guerra Civil y se convirtió en consigna de Estados Unidos en 1956.

La inscripción "In God we Trust" figura en todos los billetes estadounidenses y refleja una relación histórica entre religión y vida pública.
La inscripción "In God we Trust" figura en todos los billetes estadounidenses y refleja una relación histórica entre religión y vida pública. | AFP | Wakil Kohsar

Estados Unidos mantiene una inscripción común en todos sus billetes que suele pasar desapercibida para los comerciantes, consumidores y el público en general. La frase “In God we Trust” acompaña al dólar en cada denominación y forma parte de los elementos permanentes del sistema monetario del país.

La presencia de esta inscripción no responde a un criterio decorativo ni reciente. El lema se incorporó en un contexto específico y terminó por consolidarse como una definición institucional que vincula al Estado, su historia política y la circulación de su moneda.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: ¿Cuál es el país de América Latina que supera a Brasil y Perú con una de las mayores reservas de oro en el mundo?

lr.pe

¿Por qué aparece la frase "In God we Trust" en el dólar estadounidense?

La frase “In God we Trust” comenzó a utilizarse durante la Guerra Civil de Estados Unidos, en el siglo XIX. En 1864, el entonces secretario del Tesoro, Salmon P. Chase, impulsó su inclusión en algunas monedas tras recibir solicitudes de ciudadanos que pedían reflejar la fe religiosa en el dinero nacional, según registros oficiales del Departamento del Tesoro.

Décadas más tarde, en 1956, el Congreso aprobó una ley que declaró el lema como consigna nacional. La norma, promulgada durante la administración de Dwight D. Eisenhower, ordenó que la inscripción figurara de manera obligatoria en todos los billetes y monedas en circulación, en un contexto marcado por la Guerra Fría y la confrontación ideológica con el comunismo.

La inclusión de esta frase expresa una referencia histórica a la relación entre religión y vida pública en Estados Unidos, sin establecer una confesión oficial. Su uso ha sido respaldado por decisiones legislativas y judiciales que la consideran una expresión tradicional integrada a la identidad nacional.

El lema convive con otras consignas históricas del país, como “E pluribus unum”, presente en el Gran Sello desde el siglo XVIII. En el caso del dólar, la frase se mantiene como un elemento fijo del diseño monetario y continúa apareciendo en cada emisión, independientemente de cambios políticos o económicos.

PUEDES VER: ¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, EE.UU. y Rusia con las mayores reservas de plata en el mundo?

lr.pe

Curiosidades del dólar

El dólar estadounidense presenta particularidades que lo distinguen dentro del sistema monetario global. Todas sus denominaciones mantienen el mismo tamaño desde 1929, una decisión adoptada para reducir costos de producción y facilitar su manejo. Ningún billete muestra a una persona viva y la mayoría de los retratos corresponden a presidentes, con la excepción de Alexander Hamilton y Benjamin Franklin. Además, no está hecho de papel tradicional, sino de una mezcla de algodón y lino que prolonga su duración en circulación.

Otra característica poco conocida es la presencia de símbolos y marcas de seguridad que varían según la serie y el año de emisión. Además, algunos billetes incluyen microimpresiones, hilos de seguridad y tintas que cambian de color al inclinarse.

Por otro lado, otra de las cosas más 'extrañas' de esta moneda nacional es el mismo billete de dos dólares, que sigue siendo de curso legal, pero que, por su baja emisión, se hizo menos frecuente en transacciones cotidianas.

Notas relacionadas
¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
La potencia económica que creó un 'río invisible' bajo el desierto para convertir el agua de mar en potable

La potencia económica que creó un 'río invisible' bajo el desierto para convertir el agua de mar en potable

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Emiratos Árabes se interesa en este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

Emiratos Árabes se interesa en este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Esto es guerra' 2026 en vivo: nuevos ingresos, conductores y todas las sorpresas de la nueva temporada del reality de América TV

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Julio Velarde discrepa en Davos: La volatilidad política no se ha traducido en inestabilidad macroeconómica

Mundo

China supera a EE.UU. y se posiciona más en Argentina con la llegada de más de 5.500 autos chinos en un barco liderado por un ruso

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí acorralado: sector del Congreso no le cree y aumentan posturas para censurarlo

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Mateo Castañeda fue abogado de magistrado del TC que firmó resolución que lo sacó del caso Waykis

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025