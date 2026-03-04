“Hemos trabajado para ofrecer un servicio transparente, íntegro y accesible a los usuarios de la Corte de La Libertad"

Se resolvieron más de 104,000 casos y se implementaron tecnologías para optimizar procesos y mejorar la atención judicial. Fuente: Difusión.

Se resolvieron más de 104,000 casos y se implementaron tecnologías para optimizar procesos y mejorar la atención judicial. Fuente: Difusión.

En sesión solemne, la Corte Superior de Justicia de La Libertad desarrolló con éxito la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, en la que participaron magistrados, magistradas, servidores jurisdiccionales y personal administrativo de todo el distrito judicial, así como las principales autoridades de la región.

Durante su discurso, la presidenta de la primera Corte del Perú republicano resaltó las principales acciones y proyectos que se han ejecutado en beneficio del usuario judicial, así como de la modernización del sistema de justicia y de la optimización del servicio que se ofrece en toda la región.

Además, enfatizó que, durante su primer año de gestión, se ha trabajado arduamente para prevenir la corrupción en todas las instancias jurisdiccionales y administrativas, lo que ha permitido que la Corte obtenga no solo el primer puesto a nivel nacional en la precalificación del Índice de Capacidad Preventiva, sino también la Certificación Internacional ISO 37001, gracias a la implementación del sistema de gestión antisoborno en la Primera Sala Penal de Apelaciones.

Asimismo, manifestó que, a nivel de descarga procesal se ha logrado resolver 104 854 casos judiciales y atender 504 417 escritos, cifras que representan un avance significativo en el sinceramiento y en el impulso procesal en los diversos órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de la institución.

Respecto de la modernización y la transformación digital, la titular de la Corte anunció que, en el 2025, se logró implementar satisfactoriamente el Sistema Integrado Judicial en la sede de Usquil, mecanismo que ha permitido una atención más oportuna de los procesos que se tramitan en dicha dependencia.

De igual manera, expresó que, con la finalidad de lograr mayor celeridad en los procesos judiciales, el modelo de oralidad se implementó en los Juzgados de Paz Letrado Civiles, así como en los Juzgados de Familia, beneficiando a los litigantes con respuestas más eficaces y rápidas a sus demandas; además, se amplió la implantación del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica en la especialidad laboral –NLPT en 21 órganos jurisdiccionales de provincias.

Por otro lado, mencionó las diferentes campañas, ferias e intervenciones que se han desarrollado para acercar la justicia a niños, niñas y adolescentes, madres alimentistas, víctimas de violencia, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con habilidades distintas e internos de los penales de Trujillo y provincias.

Entre otros logros de la gestión de la doctora León Velásquez se encuentra la puesta en funcionamiento del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján, el Juzgado Civil Mixto Transitorio de Pacasmayo y la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú, asimismo de la asignación de nueve juzgados para Tayabamba, Trujillo, Cascas, Otuzco, Usquil y Santiago de Chuco, los cuales entrarán en vigencia según orden de prelación determinado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Finalmente, ratificó su compromiso de continuar ejecutando proyectos de inversión, desarrollando tecnologías y supervisando constantemente la descarga procesal para brindar una justicia accesible, transparente e íntegra para todos y todas.

Posteriormente, el juez Juan Gabriel Pedreros Vega realizó el brindis de honor augurando los mayores éxitos a la Corte de La Libertad en este 2026, los cuales se reflejarán gracias al trabajo y esfuerzo de cada juez, jueza, servidor jurisdiccional y administrativo de todo el distrito judicial.