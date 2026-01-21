HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Situación de José Jerí se sigue complicando por sus reiteradas mentiras | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Argentina registra la primera muerte por variante K de la influenza A H3N2: paciente contrajo el virus en España

El Ministerio de Salud de Mendoza, Argentina, reportó la muerte de un hombre de 74 años por la variante K de la influenza A H3N2, tras complicaciones durante su estancia familiar.

Según el Ministerio de Salud, las comorbilidades del paciente, que padecía cáncer de próstata y enfermedad pulmonar. Foto: Composición LR.
Según el Ministerio de Salud, las comorbilidades del paciente, que padecía cáncer de próstata y enfermedad pulmonar. Foto: Composición LR.

El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, Argentina, confirmó la muerte de un hombre de 74 años, quien falleció el martes tras ser infectado por la variante K de la influenza A H3N2. El deceso ocurrió en la localidad de Las Heras, donde el paciente había sido hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos a mediados de diciembre, tras desarrollar síntomas tras su llegada.

El hombre, que había residido durante 40 años en España, contrajo el virus en ese país antes de viajar a Argentina en diciembre para visitar a su familia. Su traslado al país sudamericano, que originalmente se planteaba como una visita familiar, terminó en tragedia debido a las complicaciones que generó la influenza.

Ministerio de Salud informó aumento de casos de esta cepa

Según el Ministerio de Salud, las comorbilidades del paciente, que padecía cáncer de próstata y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fueron factores cruciales en su deceso.

En su boletín epidemiológico, el ministerio informó que los casos de esta cepa de la gripe se han disparado, alcanzando un total de 28 casos distribuidos en 14 provincias. Esta cifra representa un aumento considerable con respecto a la semana pasada, cuando solo se habían reportado 11 casos en cinco provincias.

Solo seis de los infectados habían recibido la vacuna

La variante K de la influenza A H3N2 ha llegado a diversas regiones de Argentina, con nuevos casos confirmados en la capital y en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Hasta el momento, se han registrado 28 casos de esta cepa altamente contagiosa en todo el país, aunque solo seis de los infectados habían recibido la vacuna contra la gripe.

Los grupos de mayor riesgo son los mayores de 60 años, con diez casos reportados, y los menores de diez años, con seis. De los 28 casos detectados, 13 fueron diagnosticados en personas hospitalizadas y 15 en pacientes ambulatorios. A pesar de la propagación de la variante, no se han registrado fallecimientos ni complicaciones graves hasta ahora.

En cuanto a los antecedentes de viaje, se ha confirmado que siete de los casos provienen de personas que estuvieron recientemente en Europa, Estados Unidos o el Caribe.

