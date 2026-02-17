El escándalo entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni ha sido el foco de atención del encuentro entre el Real Madrid y el Benfica por la Champions League, partido que terminó 1-0 a favor del conjunto español. Según se informó, Vinícius acusó a Prestianni de llamarlo "mono", lo que provocó que el juego se paralizara por unos minutos, generando un ambiente de tensión. Sin embargo, el partido pudo reanudarse.

No obstante, esto ha dado de qué hablar, ya que tanto jugadores como Federico Valverde se han pronunciado sobre lo sucedido en el partido. En este contexto, vía redes sociales, el brasileño criticó el protocolo antirracismo que se aplicó en ese momento. Además, no dudó en enviar una "indirecta" a Prestianni, quien se tapo la boca con la camiseta supuestamente para decir esa palabra.

Vinícius se pronuncia tras los sucedido en el Real Madrid - Benfica

Mensaje de Vinícius tras lo sucedido con Prestianni. Foto: IG

"Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero ellos tienen, al lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia".

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol, aún sin entender por qué. Por otro lado, solo hubo un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, aún más después de una gran victoria, y que los titulares tengan que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario".

Se activó el protocolo antirracismo por insultos a Vinícius Jr.

Al minuto 52 del partido, el árbitro François Letexier puso en marcha el protocolo antirracismo. El colegiado francés cruzó los brazos en señal de X después de que Vinícius Jr. se acercara para informarle que había sido víctima de un insulto racista por parte de Prestianni, jugador del Benfica. El encuentro fue suspendido y se reanudó ocho minutos más tarde.