El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro: no es Chile ni Colombia

La Agencia Internacional de la Energía elaboró un ranking de los países con el precio de la gasolina más caro. | Foto: composición LR/IA

La Agencia Internacional de la Energía informó que, en 2024, el precio promedio de la gasolina a nivel mundial fue de US$1,11 por litro. La organización explicó que el valor del combustible varió considerablemente si se trata de una economía que se dedica a la producción de petróleo o depende de las importaciones de hidrocarburos.

Por ejemplo, la gasolina en Egipto cuesta alrededor de US$0,32 por litro, lo que es casi siete veces el monto en Dinamarca (US$2,16 por litro). La agencia destacó que el país árabe es un exportador de petróleo crudo, mientras que la nación europea recurre a la importación y presenta una alta demanda, así como impuestos elevados.

Los precios de la gasolina en Latinoamérica

Uruguay registró el precio promedio más alto de la gasolina por litro en América Latina, con un valor que ronda los US$2 por litro, según la Agencia Internacional de la Energía. Así, se posicionó a la par de Alemania y el Reino Unido en Europa, que es el continente donde los montos son más caros.

Uruguay: US$1,91 por litro. Chile: US$1,41 por litro. Costa Rica: US$1,39 por litro. Nicaragua: US$1,34 por litro. Colombia: US$1,33 por litro. República Dominicana: US$1,29 por litro. Perú: US$1,16 por litro. Honduras: US$1,12 por litro. Brasil: US$1,10 por litro. Guatemala: US$1,08 por litro. Argentina: US$1,04 por litro. México: US$1 por litro. Ecuador: US$0,99 por litro. Panamá US$0,93 por litro. Paraguay: US$0,88 por litro. Cuba: US$0,79 por litro. Bolivia: US$0,75 por litro. Venezuela: US$0,60 por litro.

Por otro lado, Venezuela y Bolivia son los países de la región que presentan la mayor accesibilidad a los combustibles. Cabe señalar que ambos poseen enormes reservas de hidrocarburos y sus gobiernos subsidian el precio de la gasolina para su población. En particular, Estados Unidos alcanzó el mismo precio que Paraguay, gracias a su notable producción de petróleo.

El factor que eleva el precio de la gasolina a nivel mundial

La Agencia Internacional de la Energía señaló que los precios de la energía para el consumo final se ven influidos por los impuestos aplicados a la producción, el transporte y la distribución. En el caso de la gasolina, los impuestos pueden representar hasta el 60% del precio final. Por ejemplo, esta situación se evidenció en Israel y Finlandia.

Participación de los impuestos al carbono en los impuestos totales a la gasolina en 2024. Foto: IEA

El organismo reconoció que los tributos a la energía son una fuente importante de ingresos para los presupuestos públicos o para cubrir los costos externos asociados al uso de un producto básico determinado. Así, cada vez un número mayor de países ha comenzado a destinar impuestos especiales a fines específicos. Algunos ejemplos incluyen impuestos ambientales para disuadir el uso de azufre o carbono u otros de índole 'social' para subsidiar el acceso universal a la energía.