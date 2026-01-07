LO FALSO:

Se comparte una fotografía actual de Cilia Flores, quien muestra heridas en el rostro tras ser capturada por fuerzas norteamericanas.

LO VERDADERO:

La imagen en cuestión ha sido realizada con inteligencia artificial, tal como se analizó con las herramientas Hive Moderation y Sightengine.

La imagen generada con IA no corresponde al rostro actual de la primera dama.

En los bocetos realizados durante la audiencia del 5 de enero se observa que si bien Flores sí resultó herida, mantiene aún su cabellera rubia, un detalle que no se presenta en la fotografía viral.

El presidente Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, tras ser acusados de narcoterrorismo y otros delitos. Acorde a información presentada por CNN, ambos intentaron esconderse detrás de una puerta de acero, pero terminaron golpeándose la cabeza contra el marco. Como resultado, Flores apareció el 5 de enero en su audiencia en Nueva York con vendas y hematomas visibles en el rostro.

En redes sociales se viralizó la fotografía de una mujer con una descripción similar, lo que llevó a muchos usuarios a afirmar que se trataba de la esposa del exmandatario. No obstante, esta no es real, ya que los rasgos físicos de ambas no coinciden en absoluto. Adicionalmente, un análisis digital reveló que la imagen fue generada por inteligencia artificial.

Viralización de una imagen errónea de Cilia Flores luego de su captura

En el contenido publicado por diversos usuarios en redes sociales, aparentemente Flores muestra un hematoma grande debajo del ojo izquierdo, sumado a un parche que cubre su frente y parte de su cabello. Además, aparece frente a un micrófono, como si estuviera dictando una conferencia de prensa. Esto, acorde al contexto, sería poco probable, ya que se encuentra privada de su libertad.

Adicionalmente, los rasgos físicos de la mujer no corresponden a los de Cilia en la actualidad.

Aparente fotografía de Cilia Flores que circula en redes sociales. | Foto: Redes sociales

Tras un análisis realizado con plataformas de detección de inteligencia artificial, se determinó la manipulación de la imagen. Acorde a Hive Moderation, esta cuenta con un 98.8% de probabilidad de haber sido generada con esta herramienta.

Análisis de la fotografía con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Por otro lado, para Sightengine, la imagen en cuestión cuenta con un 93% de posibilidad de haber sido generada por IA.

Análisis de la fotografía con Sightengine. | Foto: Sightengine

¿Cómo lucía realmente Cilia Flores tras la captura?

Dado que se prohíbe la toma y difusión de fotografías en salas de tribunales durante procedimientos judiciales en Estados Unidos, para la audiencia de Maduro y Flores solo se permitió la elaboración de bocetos. En estos, si bien la mujer muestra vendas y hematomas en el rostro, se observa que mantiene su cabellera rubia, detalle que difiere del contenido viral.

Por este y el motivo establecido en el punto anterior, se desmiente la veracidad de la fotografía.

Cilia Flores en los bocetos de su audiencia el último 5 de enero, con hematomas y vendas en el rostro. | Foto: Jane Rosemberg y Elizabeth Williams

Conclusión

En síntesis, se viralizó en redes sociales una imagen que muestra a una mujer con hematomas en el ojo y un parche en la frente, que supuestamente sería Cilia Flores tras su captura junto a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. No obstante, es falsa: se generó con inteligencia artificial (en un 98.8% según Hive Moderation y en un 93% acorde a Sightengine). A ello se le suma que los rasgos de la mujer no coinciden con el de la primera dama y también que se dio en un contexto improbable: una conferencia de prensa. En la audiencia realizada para la pareja el 5 de enero se realizaron algunos bocetos en los que se muestra a Flores con vendas y hematomas en el rostro, pero conservando su cabello rubio. Por tales motivos, la imagen que circula en plataformas digitales es falsa.

