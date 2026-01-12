En horas de la tarde, un fenómeno meteorológico extremo que sorprendió a decenas turistas en la costa atlántica dejó un trágico desenlace en Santa Clara del Mar, en Argentina. Un joven de 29 años perdió la vida a causa de una ola gigante que, según testigos, alcanzó los cinco metros de altura. Además, otro hombre sufrió un infarto y permanece hospitalizado.

La víctima fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un jinete de Mar del Plata que, aunque vivía en Francia, había regresado a Argentina para visitar a su familia. Según la reconstrucción del incidente, el joven fue arrastrado por el mar y golpeó su cabeza contra las rocas. Aunque los guardavidas lo asistieron de inmediato y le realizaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP), no pudieron salvarlo.

TE RECOMENDAMOS COPAMIENTO FUJIMORISTA DEL ESTADO ES CASI TOTAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Gigantesca ola también dejó varios heridos

Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, confirmó el incidente y detalló que 35 personas resultaron heridas, aunque con lesiones leves. "Tenemos una persona que tuvo un problema cardiaco, muy posiblemente a causa del estrés del evento, que está en observación, fuera de peligro. No hay otras personas hospitalizadas", precisó García. Además, mencionó que los equipos del Ministerio de Seguridad ya están apoyando a la familia del joven fallecido.

Según los testimonios de turistas recogidos por la Agencia Noticias Argentinas, aquellos que se encontraban en la playa California Beach fueron testigos del momento en que las olas arrastraron objetos personales, como bolsos, sombrillas y reposeras, lo que llevó a los presentes a ayudarse mutuamente para evitar ser arrastrados por el mar.

PUEDES VER: Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Nicolás Maduro tras la captura de Estados Unidos

Realizaron evacuación de los asistentes tras fenómeno meteorológico

La magnitud del fenómeno provocó la evacuación preventiva de todas las playas en el distrito de Mar Chiquita, al que pertenece Santa Clara del Mar. Mientras tanto, los equipos de Defensa Civil recorrieron los centros de salud para evaluar la situación de los afectados.

En declaraciones al medio TN, Fabián García explicó. “Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tiene causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”. También se reportaron olas inusualmente grandes en la ciudad vecina de Mar del Plata, ubicada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Asimismo, según los testimonios obtenidos por Noticias Argentinas, los turistas se vieron sorprendidos, ya que Santa Clara del Mar es conocida por su mar tranquilo y la calma habitual de sus playas. La policía y los servicios de emergencia actuaron rápidamente para garantizar la seguridad en la zona.

PUEDES VER: Javier Milei promulga ley para blanquear ahorros en dólares y reforzar las reservas de Argentina

Un evento que no tiene explicación científica

El fenómeno, conocido como “olas vagabundas” o “mini tsunamis”, aún no tiene una explicación científica definitiva. García explicó que un evento similar ocurrió hace dos o tres años en Mar del Plata durante la noche, sin que se registraran heridos debido a la oscuridad, lo que resalta lo impredecible de estos fenómenos. Las autoridades siguen vigilando la situación y no descartan tomar nuevas medidas de seguridad en otras zonas de la Costa Atlántica.

“Fue impresionante, la verdad que de la nada se retire el mar, y después vuelva con esa magnitud, empezamos a sacar la gente del agua, estábamos con casi cinco mil personas en el agua más todos los que estaban afuera, fue algo tremendo”, relató para TN, Maximiliano Prensky, uno de los guardavidas que participó en el rescate.

Por el momento, los especialistas han sugerido que podría tratarse de un meteotsunami. El ingeniero Fernando Oreiro comentó. Tenemos que verificar cómo se propagó la presión a lo largo de toda esta zona y confirmarlo, pero por la forma en la que se dio tiene todo el aspecto de un meteotsunámi”.